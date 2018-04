Governo | Mattarella | due giorni di riflessione | Berlusconi | Mai con i

Mattarella al bivio : verso il Governo tecnico? : Il gioco dell'oca. Oppure il lungo prologo prima di una coltellata. La Casellati è andata da Mattarella per arrendersi all'evidenza: impossibile cercare di mettere assieme Centro-Destra e Cinque Stelle. E allora? L'esplorazione è finita, andate in pace. Mattarella s'è preso due giorni per riflettere. Le opzioni: altra esplorazione, stavolta di Fico, pre-incarico vero e proprio, Di Maio o Salvini, e forte tentazione di governo tecnico, in pole ...

Governo - Berlusconi : 'No accordo con M5S - pericolo per Italia. Meglio Pd'. Mattarella riflette due giorni : 'In politica quando si parla di appoggio esterno si parla di voti per la fiducia; invece per noi questi voti non sono necessari perché M5s e Lega in quanto a numeri sono autosufficienti . Non si ...