Governo | l' Italia è in stallo e l' onorevole va in vacanza

Salvini : «Italiani hanno votato male? Berlusconi sbaglia - se vuole Governo con il Pd lo fa senza di noi» Il video : Il leader della Lega al Salone del Mobile: «La mia pazienza è finita, faccio tre passi avanti io e vediamo come va»

Di Matteo : 'Dell'Utri tramite tra Cosa nostra e Governo Berlusconi'. Forza Italia : 'Quereliamo pm' : "La sentenza dice che Dell'Utri ha fatto da cinghia di trasmissione tra le richieste di Cosa nostra e l'allora governo Berlusconi che si era da poco insediato. La corte ritiene provato questo". Lo ha ...

Salvini e Di Maio si mettano d’accordo. All’Italia serve il suo primo Governo geografico : Alla fine di queste giornate si palesa una verità sostanziale: un governo ci sarà per forza. Sarà il governo messo in piedi dal buon senso di Sergio Mattarella? Io lo spero fortemente e dico anche che il buon senso richiederebbe un disegno chiaro sulla famosa pagina bianca anticipata dal presidente nel discorso di Capodanno. Una constatazione bisogna farla e cioè che la politica può tutto, ma fino a un certo punto. Nel passato si usava la ...

Governo - Berlusconi : 'No accordo con M5S - pericolo per Italia. Meglio Pd'. Mattarella riflette due giorni : 'In politica quando si parla di appoggio esterno si parla di voti per la fiducia; invece per noi questi voti non sono necessari perché M5s e Lega in quanto a numeri sono autosufficienti . Non si ...

Salvini : «Italiani hanno votato male? Berlusconi sbaglia - se vuole Governo con il Pd lo fa senza la Lega» Il video : Il leader della Lega al Salone del Mobile: "La mia pazienza è finita, faccio tre passi avanti io e vediamo come va"

Salvini : contro il Governo tecnico pronto a tutto. Ronzulli - Forza Italia - : basta schiaffi - accordo centrodestra M5S archiviato : No al Governo tecnico, per evitarlo sono pronto a tutto. Lo assicura il segretario della Lega , Matteo Salvini . 'Vi dico solo, e lo ribadisco, che ho la netta sensazione che ci sia qualcuno che vuole ...

Governo - Forza Italia chiude a Di Maio : "Tentativo fallito - basta schiaffi" : La trattativa tra il Movimento 5 Stelle e il centrodestra è definitivamente archiviata. A chiudere il fascicolo è Licia Ronzulli dopo che Luigi Di Maio ha chiuso le porte sia a Forza Italia sia a Fratelli d'Italia. "Non si può continuare a prendere schiaffi in faccia pur mostrando grande disponibilità, responsabilità e generosità", mette in chiaro la senatrice azzurra a Circo Massimo, su Radio Capital, mettendo così la parola "fine" a un ...

Governo - Ronzulli - Forza Italia - : basta schiaffi - accordo centrodestra M5S archiviato : basta schiaffi: l'accordo Movimento 5 Stelle-centrodestra è definitivamente archiviato. A chiudere il fascicolo è Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia vicinissima a Berlusconi: 'Non si può ...

Perché è meglio per l’Italia tornare alle elezioni che non andare a un Governo M5S-Pd : Ora che, come previsto da questo blog prima di altri l’11 aprile scorso, la presidente del Senato Alberti Casellati ha ricevuto un pre-incarico per capire se si poteva trovare la quadra di un governo M5S-Centrodestra, e che tutto lascia pensare che questa quadra non si sia trovata, può darsi che la seconda “terza figura” a cui si affiderà il Quirinale sarà il Presidente della Camera, Roberto Fico. Oh, Maria Elisabetta Alberti ...

Alessandra Ghisleri : 'Gli italiani vogliono un Governo M5s-Lega. E non con Berlusconi' : Gli italiani sembrano dare ragione a Luigi Di Maio perché non vogliono Silvio Berlusconi . E' quanto emerge dal sondaggio di Alessandra Ghisleri, la sondaggista preferita del Cav. Ospite di Myrta ...

Luigi Di Maio - Forza Italia : 'Mai appoggio esterno a un Governo a guida 5 Stelle' : Ancora una volta invece sono prevalsi nei 5 stelle i veti e le ambizioni personali: un pessimo segnale figlio della peggiore politica consumato sulla pelle degli Italiani" spiega Giorgio Mulé , ...

Di Maio 'Ok al sostegno di Forza Italia - ma Governo solo con la Lega'. Salvini 'Governo con tutto il centrodestra' : E ancora: 'Nutriamo la fondata speranza che si riesca finalmente a superare la politica del no che in molti hanno portato avanti fino a oggi'. A Palazzo Giustiniani, Silvio Berlusconi questa volta ...

Forza Italia : "Di Maio immaturo - non vuol fare il Governo" : "Il supplemento di veto pronunciato dal Movimento 5 Stelle dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, il rifiuto di formare un governo. Si tratta dell'ennesima prova di immaturità consumata a danno degli Italiani. Il centrodestra unito e Forza Italia hanno invece dimostrato di essere pronti e compatti nella volontà di dare le risposte che il Paese necessita". È quanto si legge in una nota di Forza Italia, in ...

Governo - consultazioni Casellati. Di Maio : “Firma contratto solo con Lega. Non ostile il sostegno esterno di Forza Italia” : E’ il giorno del secondo giro di consultazioni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, incaricata del mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di verificare un’eventuale maggioranza da comporre tra i partiti di centrodestra e i Cinquestelle. La presidente Casellati andrà domani al Quirinale a riferire gli esiti dei colloqui al capo dello Stato. Le premesse non sembrano positive: ...