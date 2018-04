Governo | le consultazioni frenano il M5S | Salvini supera Di Maio in popolarità

Consultazioni Governo - Mattarella studia le varie ipotesi : tocca a Fico? [LIVE] : 8:09 - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, il Presidente della Repubblica potrebbe affidare un mandato esplorativo al Presidente della Camera Roberto Fico, il quale però avrebbe lo stesso orizzonte temporale concesso alla Casellati - vale a dire 48 ore - per convincere il Partito Democratico ad iniziare un dialogo con Di Maio per la formazione di un governo. A quel punto il PD si troverebbe a scegliere tra due ...

Consultazioni - i sospetti di Salvini : 'Berlusconi punta al Governo tecnico' : A differenza dei capponi di Renzo Tramaglino, Di Maio e Salvini continuano a beccarsi ma conoscono il loro destino e stanno facendo di tutto per evitarlo. 'Qualcuno tifa per il governo tecnico' tuona ...

Governo - consultazioni Casellati : Mattarella gioca la carta Fico [LIVE] Video : Live, formazione nuovo Governo: la Casellati riferisce a Mattarella 6:25 - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, il Capo dello Stato non dara' il preincarico a Matteo Salvini - che di fatto nella serata di ieri lo aveva richiesto - perché il sondaggio dell'alleanza 5 stelle-centrodestra lo ha fatto Maria Elisabetta Alberti #Casellati, con tanto di regole di ingaggio e consultazioni circoscritte a quella potenziale area ...

Governo - consultazioni Casellati : Mattarella gioca la carta Fico [LIVE] : 6:25 - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, il Capo dello Stato non darà il preincarico a Matteo Salvini - che di fatto nella serata di ieri lo aveva richiesto - perché il sondaggio dell'alleanza 5 stelle-centrodestra lo ha fatto Maria Elisabetta Alberti Casellati, con tanto di regole di ingaggio e consultazioni circoscritte a quella potenziale area di Governo. Salvini ora ha solo un'ultima possibilità: quella di far ...

Governo - consultazioni Casellati : ora tocca a Mattarella decidere [LIVE] : Quella di ieri è stata una giornata particolarmente frenetica, con moltissimi colpi di scena. In mattinata la sensazione era che il secondo giro di consultazioni del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati fosse destinato a fallire per via del veto del Movimento 5 Stelle alla presenza di Silvio Berlusconi in un eventuale Governo. In tarda mattinata però, è arrivata una prima svolta, con la telefonata tra Salvini e Di Maio che ...

Consultazioni - Di Maio : "No ad un Governo con Berlusconi" : Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha parlato al termine delle Consultazioni con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, titolare dell'incarico esplorativo affidatole martedì dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il leader della Lega Matteo Salvini aveva anticipato aperture da parte di M5S, facendo immaginare una fine dello stallo in corso ormai da settimane, ma questo colpo di scena non c'è ...

Governo - Di Maio “dialogo Lega - no Berlusconi”/ Salvini “Cdx unito - M5s vuole Pd”. Ko consultazioni Casellati : Governo, fallite consultazioni Casellati: Di Maio, "dialogo solo con Lega o Pd, no Berlusconi"; Salvini "Centrodestra unito, M5s sembra voler andare con i dem"(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 21:04:00 GMT)

Consultazioni - Salvini : Segnali da M5s. Di Maio : Governo solo con Lega | : Ancora una situazione di stallo dopo il colloquio tra Casellati e i pentastellati. Il leader del M5s ha ribadito la sua apertura a Salvini, dando l'ok a un appoggio esterno di FI e FdI, ma non ha ...

Consultazioni - Di Maio : "No ad un Governo con Salvini e Berlusconi" : Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha parlato al termine delle Consultazioni con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, titolare dell'incarico esplorativo affidatole martedì dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il leader della Lega Matteo Salvini aveva anticipato aperture da parte di M5S, facendo immaginare una fine dello stallo in corso ormai da settimane, ma questo colpo di scena non c'è ...

Consultazioni - Di Maio : Governo solo con Lega - appoggio esterno Fi-Fdi | : Ancora una situazione di stallo dopo il colloquio tra Casellati e i pentastellati. Il leader del M5s dopo l'incontro con la presidente del Senato ha ribadito la sua apertura a Matteo Salvini, ma non ...

Governo - consultazioni Casellati. Di Maio : “Firma contratto solo con Lega. Non ostile il sostegno esterno di Forza Italia” : E’ il giorno del secondo giro di consultazioni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, incaricata del mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di verificare un’eventuale maggioranza da comporre tra i partiti di centrodestra e i Cinquestelle. La presidente Casellati andrà domani al Quirinale a riferire gli esiti dei colloqui al capo dello Stato. Le premesse non sembrano positive: ...

Governo - consultazioni Casellati – Diretta – Salvini : “Accordo con il M5s è fare partire il dialogo sulle cose da fare” : E’ il giorno del secondo giro di consultazioni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, incaricata del mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di verificare un’eventuale maggioranza da comporre tra i partiti di centrodestra e i Cinquestelle. La presidente Casellati andrà domani al Quirinale a riferire gli esiti dei colloqui al capo dello Stato. Le premesse non sembrano positive: ...

Consultazioni - Salvini : M5S venga al tavolo senza veti. Improbabile Governo con chi ha perso : A palazzo Giustiniani Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. "Nutriamo la fondata speranza che si riesca finalmente a superare la politica del no che in molti hanno portato avanti fino a oggi", ha detto al termine delle Consultazioni con la Casellati, Matteo Salvini.

Governo - consultazioni Casellati – Diretta – Salvini : “M5s parli di programmi e non di posti. Ma ci sono segnali di novità” : E’ il giorno del secondo giro di consultazioni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, incaricata del mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di verificare un’eventuale maggioranza da comporre tra i partiti di centrodestra e i Cinquestelle. La presidente Casellati andrà domani al Quirinale a riferire gli esiti dei colloqui. Alle 14,30 la seconda carica dello Stato ha ricevuto la ...