Governo dopo il 27 aprile | decisive le super buste paga da 14mila€

Di Maio : “Dopo le regionali M5S al Governo nazionale. Salvini capisca che oltre certi limiti non andiamo - il limite è Berlusconi” : Dopo poco dalle elezioni regionali “il M5S dalla sua, per i molisani, oltre al governo della Regione presto avrà anche il governo di questa nazione, è solo questione di tempo e, soprattutto, dobbiamo tenere duro”. Così il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, al comizio finale di Campobasso per il candidato governatore Andrea Greco. “Salvini deve capire che oltre certi limiti non possiamo andare e oggi quel limite si chiama ...

Salvini contro Berlusconi : verso Governo Lega-M5S/ Possibile strappo nel centrodestra dopo le Regionali : governo, Berlusconi contro Salvini: "imPossibile accordo con M5s, meglio il Pd. Mi accusano di mafia, li querelo". Lega, "parliamo con Di Maio": pronto ribaltone? Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 22:34:00 GMT)

Salvini medita la rottura con Berlusconi per un Governo Lega-M5s : la decisione dopo le regionali : Verso un governo giallo-verde, senza gli azzurri. dopo gli insulti del Cavaliere ai Cinque stelle la sentenza di primo grado sulla trattativa stato-mafia che condanna a 12 anni l'ex senatore azzurro Marcello Dell'Utri, tra i fondatori di Forza Italia, chiude definitivamente la porta del possibile accordo di governo tra pentastellati e centrodestra unito...

Governo - la carta estrema di Sergio Mattarella dopo il terremoto tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi : Deciderà entro due giorni, Sergio Mattarella . Ma l'accelerazione imprevista di Silvio Berlusconi , che ha di fatto spinto Matteo Salvini tra le braccia di Luigi Di Maio , complica non poco i giochi ...

Governo : Casellati seconda ‘esploratrice’ dopo Nilde Iotti/Adnkronos : Roma, 18 apr. (Adnkronos) – E’ la seconda volta che il mandato esplorativo viene affidato ad una donna. La prima fu la presidente della Camera Nilde Iotti, chiamata nella primavera del 1987 dal Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, durante la crisi del secondo Governo Craxi, sfociata poi nell’incarico al presidente del Senato, Amintore Fanfani, che si trovò a guidare un Governo che non ottenne la fiducia e portò ...

Silvio Berlusconi - il piano sul Governo dopo l'incarico alla Casellati : perché spera che fallisca : Nella visione del Cav, la scelta del Capo dello Stato certifica quanto l'ex premier sia ancora centrale sulla scena politica e quanto è determinante Forza Italia perché il centrodestra possa ancora ...

Luigi Di Maio è fregato : dopo la Casellati intesa Pd-Fico per il Governo : Per Luigi Di Maio la corsa pare finita. Il candidato premier dei 5 Stelle ha dato tempo fino a domenica a Matteo Salvini prima di chiudere il "forno" leghista. Ma l'impressione è che sia il suo, di "forno" a essersi ormai spento. Matteo Salvininon pare voler mollare Berlusconi e Mattarella ha perso la pazienza, scegliendo, come farà oggi, Elisabetta Casellati per un incarico esplorativo.Allo stesso tempo, l'altro ...

Dopo un weekend di stallo - cosa aspettarsi da questa settimana in vista del nuovo Governo : Nemmeno il weekend ha fatto fare passi avanti alle trattative per la nascita di un nuovo governo. L'appello del capo dello Stato alla responsabilità, resasi ancor più necessaria Dopo l'acuirsi della crisi siriana, sembra non aver aperto un varco nel blocco di veti incrociati tra Movimento 5 Stelle e Forza Italia come tra Lega e PD. Il risultato, Dopo sei settimane dalle elezioni e due giri di consultazioni, è che ...

Governo - Serracchiani : “Dopo il raid in Siria M5s e Lega più lontani. Pd pronto a dialogare” : Mentre Luigi Di Maio avverte che “uno dei due forni” – quello verso la Lega e quello aperto al centrosinistra – sta per chiudersi, dal Pd arrivano aperture al dialogo con i pentastellati. “Sì al dialogo, ma prima gli altri ammettano il fallimento”, dice in un’intervista alla Stampa la deputata dem ed ex vicesegretaria nazionale Debora Serracchiani. Secondo cui dopo il raid di Usa, Francia e Gran Bretagna ...

Dopo un weekend di stallo - cosa aspettarsi da questa settimana in vista del nuovo Governo : Nemmeno il weekend ha fatto fare passi avanti alle trattative per la nascita di un nuovo governo. L'appello del capo dello Stato alla responsabilità, resasi ancor più necessaria Dopo l'acuirsi della crisi siriana, sembra non aver aperto un varco nel blocco di veti incrociati tra Movimento 5 Stelle e Forza Italia come tra Lega e PD. Il risultato, Dopo sei settimane dalle elezioni e due giri di consultazioni, è che ...

Btp stabili dopo correzione - pesa quadro geopolitico - occhi su Governo : MILANO, 13 aprile , Reuters, - Il secondario italiano appare poco mosso in una seduta caratterizzata da timori geopolitici e dalle incertezze sulla politica italiana, all'indomani di una pesante sessione d'aste.

Governo - stallo della trattativa : parlamentari in vacanza fino a dopo il 1 maggio : Eletti, insediati, pagati, ma di fatto in vacanza . Sono i parlamentari che ce l'hanno fatta lo scorso 4 marzo. Entrati chi alla Camera, chi al Senato, di fatto dopo l'elezione dei due presidenti di ...

Il centrodestra dopo il vertice di Arcore. 'Il Capo del Governo spetta a noi' : 'Quasi il 40 percento degli italiani ha scelto di dare la propria fiducia ai partiti del centrodestra ai quali oggi spetta, indubbiamente, il compito di formare il governo'. È quanto si legge in una ...

Paola Taverna - dopo 5 anni di insulti ora vuole un Governo con il Pd : 'Erano scaramucce - oggi...' : 'Era un'altra epoca e un'altra fase politica. Eravamo appena entrati in Parlamento, e il dibattito politico era molto forte, da entrambe le parti', spiega lei, oggi. 'Siamo maturati, ora dobbiamo ...