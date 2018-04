Governo di coalizione? All' Assemblea nazionale Pd proporrò un referendum tra gli elettori

Governo - Salvini : chi guarda a sinistra si chiama fuori da coalizione : "Io voglio formare un Governo che rappresenti il voto degli italiani e lo voglio fare partendo da una coalizione che ritenevo e ritengo compatta. Se qualcuno se ne tira fuori insultando e guardando a ...

Centrodestra - vertice ad Arcore : “Unità della coalizione”. Ora è ufficiale : Pd in un Governo o nuove elezioni : I tre leader di Centrodestra riuniti ad Arcore hanno ribadito la linea: la coalizione non solo resta unita, ma chiede anche di esprimere il presidente del Consiglio. Che tradotto significa: o il Partito democratico sostiene un governo o si ritorna al voto. A pochi giorni dal primo giro di consultazioni di Sergio Mattarella, continuano i veti incrociati dei partiti. E nello stallo generale emerge chiara la situazione: i 5 stelle non sono ...

Governo - Mattarella sfida Di Maio e il M5S : 'Portatemi una coalizione' : 'Non c'è nessuna intesa, serve tempo'. Sergio Mattarella, al termine del primo giro di consultazioni, dopo aver visto Luigi Di Maio e Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Maurizio Martina, fissa il ...

Salvini : 'No a un Governo a tempo' e Di Maio : 'Contratto con Pd o Lega' - Mattarella : 'Coalizione è indispensabile' : Matteo Salvini vuole un governo di centrodestra che coinvolga anche il M5s, dice che andrà in Parlamento "solo con numeri certi" e che farà di tutto "per dare al Paese un esecutivo che duri 5 anni". ...

Consultazioni - Berlusconi : 'Il Governo parta dalla coalizione di centrodestra' : "Il nuovo governo dovrà partire dalla coalizione di centrodestra". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al termine delle Consultazioni al Quirinale. "Abbiamo rappresentato al Capo ...

Governo - capigruppo M5s : “Coalizione centrodestra non è compatta. FI non ha rispettato i patti come Lega e Fdi” : “La coalizione di centrodestra non è per nulla compatta. Forza Italia non ha rispettato i patti come Lega e Fratelli d’Italia“. La nota dei due capigruppo M5s, Danilo Toninelli e Giulia Grillo, arriva quarantotto ore dopo l’elezione dei presidenti delle Camere e mentre si susseguono le dichiarazioni del centrodestra sui giornali in vista di un futuro esecutivo. I grillini, come confermato a ilfatto.it, ribadiscono che la ...

Governo - Salvini : “Si parte dalla coalizione di centrodestra e dal programma. Senza accordo non tiro a campare” : “accordo con Di Maio? Al di là dei nomi che appassionano tanto i giornalisti ma meno gli italiani credo che siano le cose da fare quelle su cui vedere se c’è un punto di incontro o no. Forza Italia non è d’accordo? Si parte dal programma e dalla coalizione del centrodestra, ne parleremo prima tra alleati e poi con gli altri. Convergenza su terzo nome? Non è una battaglia di nomi. Io sono pronto, ma non sono venuto al mondo 45 ...

Per il Governo - Coalizione Brasile o Unione Giallorossa? : Pochi mesi fa il mondo si era interrogato sulla ' Coalizione Giamaica ', la maggioranza di governo che a Berlino avrebbe dovuto unire sotto la guida di Angela Merkel, il nero del simbolo Cdu, il giallo dei liberali e ...

Salvini pronto per il Governo : "Coalizione unita al Quirinale" : pronto per Palazzo Chigi, guardando a sinistra. Matteo Salvini 'non si scansa', esclude passi indietro e studia possibile alchimie per far quadrare un governo. E intanto, appunto, strizza l'occhio ai ...

Salvini guarda a sinistra - Borghi apre a M5s : “Con tutta coalizione - ok a Governo” : Salvini guarda a sinistra, Borghi apre a M5s: “Con tutta coalizione, ok a governo” Il leader leghista: “C’è un Parlamento, c’è un candidato premier – il sottoscritto – e c’è un programma che porterà l’Italia fuori dalle sabbie mobili”. Berlusconi: “Centrodestra vincitore politico delle elezioni” Continua a leggere L'articolo Salvini guarda a sinistra, Borghi apre a M5s: ...