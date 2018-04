Gli ispettori dell' Opac entrano finalmente a Douma | raccolti campioni per appurare se c' è

Gli ispettori Opac finalmente a Duma - presi campioni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Gli ispettori non sono ancora riusciti a entrare a Douma - in Siria : Cioè nella città Siriana dove lo scorso 7 aprile c'è stato un attacco chimico che ha ucciso decine di persone The post Gli ispettori non sono ancora riusciti a entrare a Douma, in Siria appeared first on Il Post.

Spari contro Gli ispettori dell’Onu a Douma - la missione ancora rinviata : La squadra dell’Onu che doveva verificare le condizioni di sicurezza a Douma è stata raggiunta da colpi d’arma da fuoco ieri, mentre si trovava in missione di ricognizione. Il sopralluogo doveva consentire agli ispettori dell’Opac - che si muovono in coordinamento con le Nazioni Unite - di raggiungere oggi il sobborgo orientale di Damasco e cominc...

Siria - falsi allarmi di attacchi. Attesa per Gli ispettori Opac a Duma | : La contraerea Siriana si è attivata a Homs nella notte: indiscrezioni su attività missilistica smentite da fonti militari

Marocco - massacro di cani randagi per la visita deGli ispettori Fifa in vista dei Mondiali 2026. “Uccisi a fucilate di notte” : Ancora gli ispettori della Fifa, ancora una strage di cani. Questa volta lo sfondo dello sterminio di animali a fucilate non è più l’Ucraina degli Europei di calcio 2012, ma il Marocco candidato a ospitare i Mondiali 2026. La denuncia arriva dagli educatori cinofili italiani che da quattro anni aiutano l’associazione animalista Le coeur sur la patte di Taghazout, un piccolo villaggio di pescatori a pochi chilometri da Agadir. “A Taghazout da ...

Siria - la tv di Stato annuncia : "Gli ispettori Opac sono arrivati a Duma" : I tecnici dell'organizzazione per la Proibizione delle armi chimiche sono arrivati nei giorni scorsi in Siria, ma hanno visto rallentato il loro cammino per "problemi di sicurezza". Con Parigi che avvertiva: "molto probabile" che a Douma scompaiano prove attacco chimico prima del loro arrivo. Macron, intanto, ha riferito in Parlamento: i raid "hanno salvato l'onore della comunità internazionale. E Trump punta su Paesi arabi per sostituire i ...

Siria - Putin-Merkel : avanti con indagini Opac. Ma Gli ispettori sono ancora fermi alle porte di Duma : Telefonata tra il presidente russo e la cancelliera. Parigi, intanto, avverte: "molto probabile" che a Douma scompaiano prove attacco chimico prima dell'arrivo degli ispettori. Macron: i raid "hanno salvato l'onore della comunità internazionale. E Trump punta su Paesi arabi per sostituire i militari Usa

Gli ispettori internazionali potranno entrare a Douma : Dopo essere stati bloccati per giorni dalle forze siriane e russe: cercheranno prove dell'attacco chimico del 7 aprile The post Gli ispettori internazionali potranno entrare a Douma appeared first on Il Post.

Russia e Siria hanno bloccato Gli ispettori internazionali diretti a Douma : Avrebbero dovuto raccogliere prove sull'attacco chimico del 7 aprile, ma per ora non sono stati fatti arrivare dove volevano The post Russia e Siria hanno bloccato gli ispettori internazionali diretti a Douma appeared first on Il Post.