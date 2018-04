Giro di Romandia 2018 | i favoriti Richie Porte vuole il bis | attenzione a Primoz Roglic

oasport

(Di sabato 21 aprile 2018) Neanche il tempo di rifiatare, dopo le Classiche delle Ardenne, e si riparte: martedì 24 aprile nuova piccola corsa a tappe per il circuito World Tour, ildi, collocato come di consueto in mezzo tra la fine delle corse di un giorno e l’inizio deld’Italia. Sei frazioni in terra Svizzera, un primo test soprattutto in chiave Tour de France. Non troppi nomi di rilievo, vista la collocazione in calendario, ma c’è spazio comunque per tanti scalatori pronti a trionfare. Sulla carta, viste anche le cronometro presenti (comunque davvero particolari, un prologo iniziale ed una prova contro il tempo in salita di soli 9 chilometro), il favorito dovrebbe essere il campione uscente. L’australiano della BMC però non sta attraversando un periodo positivo: la forma migliore latita e i risultati non arrivano. Occasione di riscatto proprio sulle ...