Giornata della Terra | la lista nera dei cibi che inquinano

PAGELLE / Spal Roma (0-3) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 34^ Giornata) : PAGELLE Spal Roma (-): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 34^ giornata. I protagoniasti, i migliori e i peggiori in campo allo stadio Mazza(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 18:11:00 GMT)

Pallanuoto femminile - A1 2018 : risultati e classifica della 16ma Giornata. Vincono Plebiscito Padova e SIS Roma : Sedicesima giornata per il campionato femminile di A1 di Pallanuoto: tre i match in acqua oggi, visto l’anticipo del mercoledì che ha visto protagonista L’Ekipe Orizzonte Catania, capolista e impegnata in mattinata nell’Eurolega. Vittorie fondamentali per conquistare seconda e terza piazza per Plebiscito Padova e SIS Roma che sfruttano lo stop del Milano e, a due turni dal termine della regular season, sembrano vicinissime a ...

Giornata della Terra - Earth Day 2018 : ecco il bellissimo doodle di Google [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

Domani sarà la Giornata della Terra : Cos'è? Perché si festeggia? Perché proprio Domani? The post Domani sarà la Giornata della Terra appeared first on Il Post.

Pagelle/ Spal Roma : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 34^ Giornata - primo tempo) : Pagelle Spal Roma (-): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 34^ giornata. I protagoniasti, i migliori e i peggiori in campo allo stadio Mazza(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 17:00:00 GMT)

Giornata della Terra : al The Space arriva il documentario “Earth – Un giorno straordinario” : In occasione della Giornata Mondiale della Terra, manifestazione indetta dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per celebrare il nostro Pianeta, arriva nei cinema The Space, solo dal 22 al 24 aprile, Earth – Un giorno straordinario. Prodotto dalla BBC Earth Films e diretto dai britannici Richard Dale e Peter Webber, insieme al regista cinese Fan Lixin, il documentario è l’atteso seguito di Earth – La Nostra Terra e offre un viaggio stupefacente ...

Giornata per la salute delle donne - Mattarella : 'Puntare sulla cultura della prevenzione' : La ricerca consente di aprire nuovi orizzonti orientando la medicina verso una crescente personalizzazione delle cure e stimolando lo studio delle principali patologie che colpiscono il mondo ...

Giornata della salute della donna - Mattarella : “Cresca la cultura della prevenzione” : “L’impegno per il progredire della cultura della prevenzione, l’incremento delle iniziative dirette alla crescita dell’educazione sanitaria, il continuo raggiungimento di traguardi diagnostici, costituiscono strumenti indispensabili per rafforzare l’attitudine alla pratica dei controlli periodici individuali, presidio e fondamento di una tutela piena di salute delle donne e, con essa, di tanta parte del capitale ...

Urbino. Giornata nazionale della cultura del vino e dell'olio : Il convegno, in programma presso la sala Convegni di Palazzo alle ore 10.00, ospiterà esperti di storia, scienza e cultura del cibo, che si alterneranno per raccontare in maniera diversa, e quanto ...

Le partite della 34ª Giornata di Serie A : Oggi scendono in campo Roma, Fiorentina e Milan, domani sarà il turno di Juventus-Napoli The post Le partite della 34ª giornata di Serie A appeared first on Il Post.

'Earth - un giorno straordinario' per la rassegna d'autore e la Giornata della Terra : Una finestra sul mondo che consentirà a grandi e piccoli di osservare in azione animali caratteristici, come ad esempio zebre, giraffe e pinguini, le cui vite verranno mostrate mentre scorrono ...

Giornata della Terra : alla scoperta del bio in 5 aziende agricole : Per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, l’attività più ecologica è toccare con mano come si coltiva in maniera rispettosa dell’ambiente, senza l’uso di pesticidi e concimi chimici di sintesi. Per raccontare come ogni giorno gli agricoltori bio tutelano la Terra, NaturaSì, la più grande azienda del biologico italiano, apre le porte delle aziende agricole dove si produce in maniera rispettosa della natura e della salute ...

Il 22 aprile 2018 è la Giornata Mondiale della Terra : ecco dove viverla - viaggiando [FOTO] : 1/28 ...

Giornata mondiale della marijuana : le cinque donne più importanti del settore - : Jodie Emery è stata coinvolta anche in politica. Corse due volte in carica per il British marijuana Party della British Columbia e poi nel 2009 e nel 2013 sischierò con il Green Party . CHANDA MACIAS ...