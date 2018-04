Giornalisti de Il Gazzettino in sciopero La solidarietà della redazione di Padova Oggi

padovaoggi

: RT @carlomuscatello: C’è emergenza #informazione fatta di emorragia posti lavoro e precarizzazione (ultimo esempio vicenda collaboratori @G… - a_margiotta : RT @carlomuscatello: C’è emergenza #informazione fatta di emorragia posti lavoro e precarizzazione (ultimo esempio vicenda collaboratori @G… - premioluchetta : RT @carlomuscatello: C’è emergenza #informazione fatta di emorragia posti lavoro e precarizzazione (ultimo esempio vicenda collaboratori @G… -

(Di sabato 21 aprile 2018) Ildomani non sarà in edicola. Idelle redazioni del nordest incrociano le braccia inai colleghi collaboratori cui l'editore ha abbassato in compensi a livelli che ...