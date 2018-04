Giorgia Meloni e il fan molesto | ' Io ho votato per te | sono' Gelo totale davanti alle

Giorgia Meloni sta con Matteo Salvini : 'Silvio Berlusconi si metta l'anima in pace - mai accordi con il Pd' : Dopo Matteo Salvini , anche Giorgia Meloni prende le distanze da Silvio Berlusconi . 'Credo che debba mettersi l'anima in pace - commenta la leader di Fratelli d'Italia da Udine, per la campagna ...

Adesso Di Maio esclude anche Giorgia Meloni : Partita chiusa? Luigi Di Maio vuole i voti del centrodestra unito ma senza dare spazio né a Silvio Berlusconi né

Giorgia Meloni - immigrati spacciatori che vendono droga ai minorenni : 'Reato di tentato omicidio' : ... la quale punta il dito su Facebook: 'Ecco gli effetti dell'immigrazione incontrollata voluta dalla sinistra al Governo: città in balia di criminali provenienti da mezzo mondo che mettono a rischio ...

Giorgia Meloni sculaccia Luigi Di Maio : 'Giggino Pomicino' : Quella della politica dei "due forni" ricorda sinistramente la prima repubblica. #GigginoPomicino — Giorgia Meloni , @GiorgiaMeloni, 17 aprile 2018

Giorgia Meloni sbertuccia Luigi Di Maio al Vinitaly : 'Magari dopo qualche bicchiere...' : Il Vinitaly a Verona è il centro della politica italiana. Già, perché in questa domenica i leader impegnati a cercare la quadra per il prossimo governo sono tutti là: Matteo Salvini , Luigi Di Maio e anche Giorgia Meloni . Ed è proprio la ...

Giorgia Meloni furibonda contro Silvio Berlusconi : spunta una foto clamorosa : Che Giorgia Meloni fosse infuriata per il fuoriprogramma al Quirinale di Silvio Berlusconi è ormai cosa nota. Dopo l'attacco non previsto al M5s, infatti, i due hanno aspramente litigato dietro a una ...

Giorgia Meloni - la minaccia per l'Italia dopo l'attacco in Siria : 'I disastri in Libia non hanno insegnato nulla' : l'attacco missilistico contro la Siria è 'fuori dalla legalità internazionale' ha scritto Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook, finché almeno non ci sarà 'un pronunciamento dell'Onu sui presunti ...

DI MAIO E SALVINI COME "I BARI" DI CARAVAGGIO/ Street art - terza opera : nelle altre e c'è anche Giorgia Meloni : Per le vie di Roma è apparsa una nuova opera di Street art: Luigi Di MAIO e Matteo SALVINI diventano "I bari" di CARAVAGGIO e truffano Silvio Berlusconi.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 16:37:00 GMT)

Giorgia Meloni su Silvio Berlusconi al Quirinale : 'Nervoso perché non parlava lui. Le cose cambiano...' : A tenere banco, alle consultazioni, è stato Silvio Berlusconi . Prima per i gesti alle spalle di Matteo Salvini , quando elencava i punti del programma di centrodestra, dunque con il 'raid' al ...

GOVERNO SALVINI-DI MAIO : SCOGLIO BERLUSCONI/ Consultazioni - M5S-Lega : il monito di Giorgia Meloni : Consultazioni da Mattarella: Di MAIO 'GOVERNO con Lega o Pd, ma fuori BERLUSCONI'. Salvini, 'noi uniti' ma Giorgetti 'Silvio inopportuno'.

Daniela Santanchè - la frustata a Silvio Berlusconi e Matteo Salvini : 'Perché sono orgogliosa di Giorgia Meloni' : Nonostante 'carezze' e smentite, il centrodestra continua a litigare. Certo, Matteo Salvini , Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni saliranno insieme al Quirinale da Sergio Mattarella per il secondo giro ...

Giorgia Meloni - il braccio di ferro : 'Salvini - vuoi andare da Di Maio? Vai e digli una cosa sola' : 'Sarebbe veramente assurdo, fuori dal mondo che i partiti che sono arrivati secondo e terzo, cioè M5S e Pd , possano governare insieme e mandare all'opposizione il centrodestra premiato dagli ...

Matteo Salvini contro Giorgia Meloni - dopo il vertice lo scontro clamoroso in diretta tv : Centrodestra unito? Forse, perché Matteo Salvini e Giorgia Meloni si dividono già su cosa fare adesso. Poche ore dopo la nota ufficiale dopo il vertice di Arcore , in cui si chiariva che la coalizione ...

Il tweet di Giorgia Meloni che ha parlato di «integralismo islamico» per Münster : Quando le autorità invitavano alla prudenza e non c'erano prove che c'entrasse il terrorismo religioso, come non ce ne sono adesso The post Il tweet di Giorgia Meloni che ha parlato di «integralismo islamico» per Münster appeared first on Il Post.