Gioca | perde e rapina la sala giochi

Bolivia - Giocatore sostituito perde la testa e aggredisce il suo allenatore : Assurda la reazione che il centrocampista Thiago Dos Santos ha avuto al momento della sostituzione durante una partita del campionato Boliviano. Il calciatore si è scagliato contro l'allenatore ...

Perdere peso con Skyrim VR? Un Giocatore lo ha fatto : Skyrim VR ha messo piede su PC poco più di una settimana fa, riporta UploadVR, ma i giocatori hanno già trovato modo di sbizzarrirsi con la realtà virtuale nei modi più disparati.In particolare riportiamo il caso di un giocatore che è riuscito a Perdere 10 libbre, all'incirca poco più di 3 kilogrammi, giocando al celebre titolo di Bethesda.Skyrim VR su PC supporta i motion controller, per cui il giocatore si è autoimposto determinate regole da ...

Cristina Parodi - per non perdere Domenica In si Gioca la carta Giorgio Gori : così il marito può aiutarla : Dagospia le definisce 'deliranti dichiarazioni'. Sono quelle che ha rilasciato Cristina Parodi a Io donna , in un'intervista in cui nega che la sua Domenica in sia un flop e attacca la concorrenza, ...

Renzi teme tradimenti nel Pd Elezioni - si Gioca a perdere? Il partito del 5 marzo contro Matteo : "Romano Prodi ha archiviato definitivamente Matteo Renzi" spiegano dal Nazareno. "Piaccia o meno, il fatto che il Professore sia sceso in campo nei giorni scorsi (e non era affatto scontato) per sostenere 'Insieme' la dice lunga su cosa accadrà dopo il 4 marzo Segui su affaritaliani.it

Basket - la Fip punisce le squadre giovanili che hanno Giocato a perdere : “Ritiro dal campionato e perdita del diritto sportivo” : Arriva il pugno duro della Federazione italiana pallacanestro su Aurora Brindisi e Valle d’Itria Basket Martina Franca, protagoniste della gara a perdere nella Final Four del campionato pugliese Eccellenza Under 18. La surreale partita avrebbe dovuto qualificare una delle squadre alla fase interzona in Toscana e l’altra nel gruppo della Campania. Dopo il video che ha immortalato 2 minuti della finale nella quale si vedevano ...

Basket - squadre squalificate per la partita-farsa : multate le società che Giocavano per perdere : La Federazione emana i primi provvedimenti disciplinari contro Martina Franca e Brindisi Aurora: nel campionato Under 18 hanno fatto a gare per perdere e non...

Under 18 - Valle d'Itria-Aurora Brindisi si Gioca per perdere : ROMA - Un episodio assai spiacevole che nulla ha a che vedere con lo sport si è verificato ieri a Martina Franca, in Puglia, dove, durante le finali Under 18 d'eccellenza, le formazioni del BK Valle d'...

Basket - le squadre giovanili di Brindisi e Martina Giocano a perdere : autocanestri ed errori voluti - interviene la Procura federale. Il presidente della Fip Petrucci : “E’ una vergogna” : Si stavano giocando la fase internazionale del campionato Under 18 di Basket maschile. Una sarebbe finita nel girone in Toscana, l’altra in Campania. Forse per giocare più vicino a casa o forse perché giudicavano un gruppo più semplice dell’altro, Aurora Brindisi e Valle d’Itria Basket Martina Franca hanno giocato a perdere. “Una vergogna, ho attivato la Procura federale”, dice il presidente della Fip Gianni ...