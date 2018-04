Gessica Notaro con Stefano Oradei La tragica ammissione | Ricevo ancora

Ballando con le stelle 2018/ Dopo Ivana Trump e Rossano Rubicondi anche Johnny Depp? Gessica Notaro ironica : Ballando con le stelle 2018 , Giovanni Ciacci svela perché ha deciso di non lasciare il programma. E Milly Carlucci ha una sorpresa in serbo per il pubblico(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 20:57:00 GMT)

Ballando con le Stelle 2018 - Gessica Notaro sfregiata dall’ex : quando il falso garantismo va in onda in tv : Aiuto, è tornata la “commistione tra spettacolo e vicenda giudiziaria”. Sul palco di Ballando sotto le Stelle va in scena una sinistra rumba. Da una parte Gessica Notaro che prova a rinascere a miglior vita Ballando come una professionista e a cui scappa il gesto dell’ombrello verso l’“innominato che è in carcere”. Dall’altra gli avvocati dell’ex fidanzato, Edison Tavares, condannato in primo grado a 10 anni in abbreviato per aver sfregiato ...