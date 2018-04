GEO-FINANZA Sapelli | la Germania ci sta uccidendo | Trump e Putin possono salvarci

GEO-FINANZA/ Italia - i danni nascosti nella guerra dei dazi : Una guerra economica è in atto tra Stati Uniti e Cina e rischia di avere conseguenze dannose, anche se poco evidenti, per le imprese Italiane. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 06:06:00 GMT)SPILLO UE/ La nuova Europa pronta a trasformare l'Italia in colonia, di P. Annoniguerra DEI dazi/ A colpi di tariffe Trump avvicina sempre più l'Europa alla Cina, di F. Accinelli