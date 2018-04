Fuorisalone e Salone del Mobile di Milano | una guida

Crozza-Fuffas e le follie del Salone del mobile di Milano : “Fuorisalone? Al terzo cocktail si comprano anche i tavoli storti” : In occasione del Salone del mobile in corso a Milano non poteva mancare sul palco di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove- il celebre architetto e designer Fuffas che ha commentato le installazioni folli che hanno invaso la città in questi giorni. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo Crozza-Fuffas e le follie del Salone del mobile di Milano: “FuoriSalone? Al terzo cocktail ...

Design : Intesa Sanpaolo Casa - il Fuorisalone entra in filiale (2) : (AdnKronos) – Se Milano apre le porte al Design, Intesa Sanpaolo fa lo stesso. “Noi siamo una start up – evidenzia Carbonelli, ad e direttore generale di Intesa Sanpaolo Casa -, non abbiamo ancora tre anni, siamo nati per assistere i clienti nella fase di compravendita, che è sempre una fase lunga, articolata, difficile, li assistiamo anche nella fase della ristrutturazione, collaboriamo da sempre con giovani Designer e con ...

Design : Intesa Sanpaolo Casa - il Fuorisalone entra in filiale : Milano, 20 apr. (AdnKronos) – Intesa Sanpaolo Casa apre le porte al fuorisalone. La giovane società di mediazione e intermediazione immobiliare del gruppo bancario, ospita nella centralissima filiale di piazza Cordusio a Milano – in occasione della 57esima edizione del Salone del Mobile – le ‘Installazioni luminose’ del Designer Luca Trazzi. Un legame giunto al terzo anno e che questa volta offre a curiosi e ...

La ricostruzione in Umbria al Fuorisalone di Milano : Milano La sua città natale è Norcia. A Norcia tornerà all'antico splendore la Basilica di San Benedetto, il Patrono d'Europa che aprì una nuova via alla cultura religiosa europea. Anche per questa ...

Fuorisalone 2018 - le 10 cose da vedere oggi tra Isola e Bovisa : Isola e Bovisa sono due quartieri milanesi ad alto tasso di gentrificazione. Il processo di rivitalizzazione di Isola è iniziato anni prima di quello di Bovisa, complici aperture di...

SALONE DEL MOBILE/ E Fuorisalone - le 'mani che pensano' sono ancora il futuro di Milano : Il SALONE del MOBILE e il FuoriSALONE sono un'eccellenza di Milano, ma guai se la creatività di cui la città è capace non guardasse più al futuro.

Fuorisalone - il design è giovane : cosa vedere a Lambrate - : Anche dopo l'abbandono dei curatori del circuito Ventura Projects, la zona rimane un punto di riferimento per i talenti creativi emergenti

Yamaha Tricity al Fuorisalone : lo scooter dall’anima green : Un giardino lussureggiante immerso nel cuore di Tortona dove prendersi una pausa, rigenerarsi e respirare. Qui, nella Vanity Fair green House, il 18 aprile è stato presentato il nuovo progetto firmato Yamaha che promette di restituire gli alberi a Milano. Lo scooter Tricity ha ispirato TreeCity: un nuovo concetto di mobilità urbana e green che supporta l’arrivo in città dello scooter sharing Zig Zag. LEGGI ANCHEVanity Fair green ...

Fuorisalone : in mostra l’arte cinese all’Asian Design Pavilion : Anche la grande arte contemporanea cinese al Fuorisalone: presso l’Asia Design Pavillon (al grande hangar espositivo del Megawatt Court di via Watt 15, Milano) e con il Patrocinio del Comune di Milano saranno ospitate le opere di due degli artisti più importanti della cena contemporanea cinese. Zhangh Hongmei, reduce di oltre un mese di mostre, grandi installazioni presso l’Università ed eventi di grande successo a Torino, porterà a ...

Fuorisalone 2018 - Milano invasa dai design victim. Dall’architettura celeste di Fornasetti alla casa futuristica di Louis Vuitton : La Statale si illumina d’immenso. E’ il fulcro del Fuori Salone, format di successo inventato negli anni ’90 da Gilda Boiardi, direttrice storica di Interni, il magazine di design che fa tendenza. E’ lei che nel cortile d’onore della Università fa gli onori di casa agli archistar: il filo conduttore di quest’anno è House in motion. E così lo studio d’architettura turco Tabanlioglu presenta un cubo fatto di bacchette metalliche, ...

Fuorisalone 2018 da Star : Fuorisalone. Dal 17 al 22 aprile 2018 è questa la parola che anima Milano. Non solo mobili, ma edifici che eccezionalmente aprono le loro porte e si illuminano, installazioni dai mille colori, feste esclusive o che coinvolgono l’intera città, opere scenografiche e spettacoli per tutti i gusti. La settimana più «creativa» dell’anno è già iniziata e c’è solo l’imbarazzo della scelta. LEGGI ANCHEGuida al Fuorisalone, tutti ...

Fuorisalone - dal Superloft all'eco design : cosa vedere in zona Tortona - : una delle tappe irrinunciabili per gli amanti del design. Ecco alcune delle più belle esposizioni e eventi in programma fino al 22 aprile nell'area tra Porta Genova, via Tortona e via Savona

Design Tour with SEAT Arona : il Fuorisalone on the road : Frizzante, colorato e divertente: è così il Fuorisalone milanese. Che di anno in anno colonizza nuove zone della città e si arricchisce di nuovi appuntamenti e installazioni. Difficile, se non impossibile, districarsi tra le migliaia di eventi per scovare le vere chicche. Così, affinché la settimana non diventi un Tour de force ma, piuttosto, un piacevole Tour nel mondo del Design vi daremo una mano. Infatti, la redazione di Vanity Fair ...