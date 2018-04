Fumata bianca tra Lega e M5s Salvini-Di Maio al governo insieme L' annuncio entro domenica

Fumata bianca Lega-5Stelle Salvini e Di Maio : governo insieme L'annuncio entro domenica sera : Habemus governo populista! Fonti di altissimo livello vicinissime alla trattativa danno in arrivo per domenica sera il possibile annuncio del governo Di Maio-Salvini. Proprio in queste ore di febbrili trattative si starebbero discutendo i dettagli mentre l'annuncio dovrebbe arrivare domani sera per bloccare il possibile incarico esplorativo a Roberto Fico previsto dal Quirinale per lunedì mattina. Segui su affaritaliani.it

Cessione Reggina - ecco la svolta societaria : incontro per il passaggio di proprietà - obiettivo Fumata bianca per garantire un futuro al club : Cessione Reggina – La Reggina è impegnata nel campionato di Serie C, la vittoria contro il Bisceglie ha avvicinato tantissimo all’obiettivo salvezza, adesso la squadra di Maurizi può chiudere definitivamente i conti contro l’Akragas. Stagione non entusiasmante per la squadra amaranto ma a tenere banco a questo punto è il futuro del club. Importante lettera del presidente Praticò che conferma un incontro immediato per la ...

Sicilia : Fumata bianca all'Ars su Defr e proroga provvisorio - si 'tratta' per Finanziaria (2) : (AdnKronos) - Un appello a cui fa da contraltare la posizione critica delle opposizioni. Con il M5s che torna a chiedere le dimissioni del governatore. "Una vittoria di Pirro, nulla di più, ma i problemi per l’esecutivo restano tutti - assicurano i pentastellati -. Non può fare le riforme che attend

Sicilia : Fumata bianca all'Ars su Defr e proroga provvisorio - si 'tratta' per Finanziaria : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) - "Mi raccomando perché i lavori siano svolti in orari diurni, evitando vecchie pratiche o riducendole al minino". E' la raccomandazione che il vice presidente dell'Assemblea regionale Siciliana, Giancarlo Cancelleri, ha rivolto in Aula chiudendo i lavori di una seduta l

Senato - Brunetta : “Centrodestra compatto. Su Romani domani sera avremo Fumata bianca” : “Il centrodestra resta fermo sulle proprie convinzioni: originariamente si era detto nei vari incontri con le altre forze politiche alla nostra coalizione doveva andare la presidenza del Senato, è il nostro nome resta quello di Paolo Romani sul quale domani contiamo che arrivi la fumata bianca. Non comprendiamo l’atteggiamento dei 5 Stelle, comunque con l’ora non c’è nessun accordo al contrario di quanto dicono alcuni ...

Camere - scheda bianca per tutti : Fumata nera alla prima votazione | : Nelle prime due votazioni hanno annunciato che voteranno scheda bianca M5s, Forza Italia, Lega, FdI, Pd e Leu. Intanto, riprenderanno nel corso delle operazioni di scrutinio i contatti tra i partiti

Camere - scheda bianca per tutti : Fumata nera alla prima votazione . La seconda alle 17 : Nelle prime due votazioni hanno annunciato che voteranno scheda bianca M5s, Forza Italia, Lega, FdI, Pd e Leu. Intanto, riprenderanno nel corso delle operazioni di scrutinio i contatti tra i partiti

Camera e Senato - diretta elezioni dei Presidenti/ Scheda bianca e Fumata ‘nera’ votazioni : nessun accordo Lega : Senato e Camera, diretta elezioni dei Presidenti: Scheda bianca e fumata nera a Montecitorio e Palazzo Madama. No accordi tra M5s, Lega, Forza Italia e Pd: si decide tutto domani?(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 14:21:00 GMT)

Camere - niente intesa sui presidenti Prima Fumata nera a Montecitorio M5S - FI e Pd : scheda bianca : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e Palazzo Madama. ...

Camere - niente intesa sui presidenti. Prima Fumata nera a Montecitorio. M5S - FI e Pd : scheda bianca : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Presidenti Camere - certa la Fumata nera. Scheda bianca per tutti i partiti| : Nelle prime due votazioni hanno annunciato che voteranno Scheda bianca M5s, Forza Italia, Lega, FdI, Pd e Leu. Intanto, riprenderanno nel corso delle operazioni di scrutinio i contatti tra i partiti

Sicilia : da governo Fumata bianca per bilancio - stasera si discute la finanziaria : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - La fumata bianca per il bilancio della Regione è arrivata ieri in tarda serata da Palazzo d'Orleans. La finanziaria invece dovrà aspettare la nuova seduta di giunta fissata per questa serata, al termine di quella di Sala d'Ercole con all'ordine del giorno il ddl stralc

Lega di Serie A : Micciché è il nuovo presidente. Fumata bianca dall’assemblea : È il presidente di Banca Imi ed è stato eletto all’unanimità dai 20 club riuniti in assemblea a Milano

Padre Pizzarro-Guzzanti : “Elezione Papa? La Fumata nera è per la porchetta - quella bianca non la dico. Non siamo in California” : Nuova spassosa incursione di Corrado Guzzanti, nei panni di monsignor Florestano Pizzarro, nella trasmissione Propaganda Live (La7). Intervistato dal giornalista Andrea Purgatori, Padre Pizzarro-Guzzanti esprime un suo rimpianto: “Ratzinger non lo volevo manda’ via, ma affiancarlo insieme a Bergoglio. A me piaceva la coppia, loro due insieme sono una cosa che te fa schiantare dalle risate. Sai quelle alchimie per cui appena li vedi ...