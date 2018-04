Francesco Monte e Paola Di Benedetto | solo ‘business’? Madre Natura spiega e perde le

Alessia Mancini smaschera Francesco Monte ed Eva Henger! : L’Isola Dei Famosi è terminata, Alessia Marcuzzi è in vacanza alle Maldive, ma i chiacchiericci che ruotano intorno al canna-gate non si sono ancora spenti. Ecco le notizie scioccanti che ha rivelato Alessia Mancini contro Francesco Monte ed Eva Henger! Da non credere! Alessia Mancini a pochi passi dalla finale de “L’Isola Dei Famosi”, si è dimostrata fino agli ultimi istanti del suo percorso, una persona schietta e ...

“Vi piaccio?”. Nuovo look per Francesco Monte. L’ex naufrago cambia (di nuovo) ”testa” e si mostra così : Quando la relazione, durata quattro anni, con Cecilia Rogriguez è finita ha deciso di rasarsi i capelli. Adesso Francesco Monte cambia di Nuovo look. Reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi, dove era stato accusato di aver fumato marijuana dall’ex pornostar Eva Henger, l’ex tronista di Uomini e Donne ha optato per un altro colore e un taglio sbarazzino. Dalla stories pubblicata su Instagram, infatti, Monte ...

Paola di Benedetto : "Non sono innamorata di Francesco Monte" (video) : Che le cose vadano felicemente bene tra Paola di Benedetto e Francesco Monte è fuori dubbio (al momento) ed è la stessa di Benedetto a confermarlo a Mattino Cinque ma... (c'è sempre il ma). I due ex naufraghi incontrati e uniti all'interno dell'Isola dei Famosi, si godono la relazione lontano dall'occhio indiscreto delle telecamere ma non da quello del gossip.Paola rimane prudente sulla parola "innamoramento", rispondendo alle domande di ...

Gossip : Francesco Monte e Cecilia Rodriguez di nuovo insieme in tv? Ecco dove : Colpo di scena in arrivo su Canale 5? Stando ai Gossip che ha riportato 'Chi' nel suo ultimo numero, sembrerebbe che l'estate che sta per arrivare potrebbe riservate grandi sorprese al pubblico. In una popolare rubrica, infatti, si legge che Francesco Monte e Cecilia Rodriguez sarebbero prossimi a partecipare alla stessa trasmissione: Temptation Island VIP. Stando alle indiscrezioni che ha raccolto il giornale, pare che gli ex fidanzati più ...

Di Benedetto a ruota libera su Francesco Monte : 'Ho conosciuto il papà Angelo' Video : Sembra proprio che la relazione d’amore tra #paola di Benedetto e #Francesco Monte stia diventando sempre più importante. I due si sono conosciuti all’interno del reality L’#Isola dei Famosi dove entrambi hanno partecipato nel ruolo di naufraghi. Un momento perfetto per incontrarsi: entrambi infatti hanno da poco chiuso delle storie molto importanti. Lui con Cecilia Rodriguez, che l’ha lasciato dopo aver conosciuto Ignazio Moser nella casa del ...

