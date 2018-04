Forza Italia torna ad avere una propria sede politica | e fa già le prove di larghe

Berlusconi ed il flop di Forza Italia : “colpa del Milan” : Berlusconi COMMENTA COSI’ IL flop DI Forza Italia – Nelle ultime elezioni flop di voti da parte di Forza Italia, l’ex presidente del Milan Silvio Berlusconi si aspettava molto di più. L’ex patron del Milan, ha addebitato tale calo numerico alla cessione del club a Yonghong Li nello scorso anno. “Ha influito la vendita del Milan, 2 milioni e mezzo di tifosi non mi hanno più votato”, le sue parole riportate da Libero. L'articolo ...

Modica - Forza Italia e Fratelli d'Italia a sostegno del candidato a sindaco leghista : Stamattina in conferenza il candidato a sindaco di Modica della Lega, Gabriele Amore, ha presentato ufficialmente presentato la sua candidatura.

"Una sentenza storica. Ora Forza Italia venga isolata ed esclusa da ogni Governo" : "Chiediamo che le forze politiche parlamentari, elette in rappresentanza del popolo Italiano, isolino politicamente, a livello nazionale e locale, Forza Italia (non ci risulta che all'interno di Forza Italia sia stato aperto un dibattito sulla problematica e quindi riteniamo siano ancora compatti con il loro leader e fondatore), la cui genesi ormai è scritta in due sentenze di due tribunali Italiani, e rifiutino come irricevibile ogni ...

Matteo Salvini - lo sfogo del senatore leghista Candiani : 'Hai sbagliato. Se fai come dico io ci mangiamo Forza Italia' : ' Matteo Salvini doveva accettare il mio consiglio'. A raccogliere lo sfogo di Stefano Candiani , senatore leghista di grande esperienza, è Augusto Minzolini nel suo retroscena sul Giornale . 'Non ...

Trattativa - Berlusconi : “Ridicolo accostarmi alla sentenza”. Dell’Utri - Forza Italia e i Graviano : ecco perché non è così : Dice di essere “estraneo ai fatti in questione”. Ma quei fatti lo riguardano direttamente. Riguardano lui, il suo storico braccio destro, il suo partito, il suo primo governo. Silvio Berlusconi è l’epilogo della Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra. Guida il partito fondato dall’uomo condannato perché era la “cinghia di trasmissione” delle minacce dei boss. Presiede l’esecutivo destinatario di ...

'Silvio Bye-bye - vado con Matteo' Forza Italia : chi ha la valigia pronta Deputati e senatori - tutti i nomi : Silvio Berlusconi è stato furbo prima delle elezioni ma forse non così tanto come avrebbe sperato. Nel momento in cui il Centrodestra si sta rompendo definitivamente, con la Lega pronta a far nascere un esecutivo con il M5S senza Forza Italia (leggi qui), in molti scommettono che una fetta di parlamentari azzurri possa lasciare l'ex Cavaliere in declino per passare con il giovane e vincente Matteo Salvini. Ma - ricordano fonti ben informate - ...

Di Matteo : 'Dell'Utri tramite tra Cosa nostra e governo Berlusconi'. Forza Italia : 'Quereliamo pm' : "La sentenza dice che Dell'Utri ha fatto da cinghia di trasmissione tra le richieste di Cosa nostra e l'allora governo Berlusconi che si era da poco insediato. La corte ritiene provato questo". Lo ha ...

Ztl no-stop - Forza Italia : 'Se la giunta Nardella non fa un passo indietro pronti a ricorrere alle vie legali' : Non è nel nostro stile, ma quando si sceglie di bypassare il consiglio comunale, si fanno accordi direttamente coi comitati e poi si impongono alle categorie , non si lascia alla politica altra ...

Videosorveglianza - Annagrazia Calabria di Forza Italia : mia proposta è battaglia di civiltà : "Troppi casi di cronaca, anche recentissimi, parlano di maltrattamenti verso chi non può difendersi. Questo deve spingere il legislatore ad agire per tutelare i più deboli e le loro famiglie mettendo ...

Salvini : contro il Governo tecnico pronto a tutto. Ronzulli - Forza Italia - : basta schiaffi - accordo centrodestra M5S archiviato : No al Governo tecnico, per evitarlo sono pronto a tutto. Lo assicura il segretario della Lega , Matteo Salvini . 'Vi dico solo, e lo ribadisco, che ho la netta sensazione che ci sia qualcuno che vuole ...

Governo - Forza Italia chiude a Di Maio : "Tentativo fallito - basta schiaffi" : La trattativa tra il Movimento 5 Stelle e il centrodestra è definitivamente archiviata. A chiudere il fascicolo è Licia Ronzulli dopo che Luigi Di Maio ha chiuso le porte sia a Forza Italia sia a Fratelli d'Italia. "Non si può continuare a prendere schiaffi in faccia pur mostrando grande disponibilità, responsabilità e generosità", mette in chiaro la senatrice azzurra a Circo Massimo, su Radio Capital, mettendo così la parola "fine" a un ...