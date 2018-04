Forza Italia esulta per lo strappo | Basta prendere schiaffi in faccia

'Silvio Bye-bye - vado con Matteo' Forza Italia : chi ha la valigia pronta Deputati e senatori - tutti i nomi : Silvio Berlusconi è stato furbo prima delle elezioni ma forse non così tanto come avrebbe sperato. Nel momento in cui il Centrodestra si sta rompendo definitivamente, con la Lega pronta a far nascere un esecutivo con il M5S senza Forza Italia... Segui su affarItaliani.it

Di Matteo : 'Dell'Utri tramite tra Cosa nostra e governo Berlusconi'. Forza Italia : 'Quereliamo pm' : "La sentenza dice che Dell'Utri ha fatto da cinghia di trasmissione tra le richieste di Cosa nostra e l'allora governo Berlusconi che si era da poco insediato. La corte ritiene provato questo". Lo ha ...

Ztl no-stop - Forza Italia : 'Se la giunta Nardella non fa un passo indietro pronti a ricorrere alle vie legali' : Non è nel nostro stile, ma quando si sceglie di bypassare il consiglio comunale, si fanno accordi direttamente coi comitati e poi si impongono alle categorie , non si lascia alla politica altra ...

Videosorveglianza - Annagrazia Calabria di Forza Italia : mia proposta è battaglia di civiltà : "Troppi casi di cronaca, anche recentissimi, parlano di maltrattamenti verso chi non può difendersi. Questo deve spingere il legislatore ad agire per tutelare i più deboli e le loro famiglie mettendo ...

Salvini : contro il Governo tecnico pronto a tutto. Ronzulli - Forza Italia - : basta schiaffi - accordo centrodestra M5S archiviato : No al Governo tecnico, per evitarlo sono pronto a tutto. Lo assicura il segretario della Lega , Matteo Salvini . 'Vi dico solo, e lo ribadisco, che ho la netta sensazione che ci sia qualcuno che vuole ...

Governo - Forza Italia chiude a Di Maio : "Tentativo fallito - basta schiaffi" : La trattativa tra il Movimento 5 Stelle e il centrodestra è definitivamente archiviata. A chiudere il fascicolo è Licia Ronzulli dopo che Luigi Di Maio ha chiuso le porte sia a Forza Italia sia a Fratelli d'Italia. "Non si può continuare a prendere schiaffi in faccia pur mostrando grande disponibilità, responsabilità e generosità", mette in chiaro la senatrice azzurra a Circo Massimo, su Radio Capital, mettendo così la parola "fine" a un ...

Dentro Generali si rafForza il club dei soci italiani : Donnet: 'Pronti a un piano di espansione' Il nucleo dei soci forti italiani supera il peso dei fondi d'investimento esteri nel capitale delle Generali. La prima conseguenza degli acquisti - seppur ...

Luigi Di Maio - Forza Italia : 'Mai appoggio esterno a un governo a guida 5 Stelle' : Ancora una volta invece sono prevalsi nei 5 stelle i veti e le ambizioni personali: un pessimo segnale figlio della peggiore politica consumato sulla pelle degli Italiani" spiega Giorgio Mulé , ...

Di Maio 'Ok al sostegno di Forza Italia - ma governo solo con la Lega'. Salvini 'Governo con tutto il centrodestra' : E ancora: 'Nutriamo la fondata speranza che si riesca finalmente a superare la politica del no che in molti hanno portato avanti fino a oggi'. A Palazzo Giustiniani, Silvio Berlusconi questa volta ...

Forza Italia : "Di Maio immaturo - non vuol fare il governo" : "Il supplemento di veto pronunciato dal Movimento 5 Stelle dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, il rifiuto di formare un governo. Si tratta dell'ennesima prova di immaturità consumata a danno degli Italiani. Il centrodestra unito e Forza Italia hanno invece dimostrato di essere pronti e compatti nella volontà di dare le risposte che il Paese necessita". È quanto si legge in una nota di Forza Italia, in ...

Trenitalia per il turismo - si rafForza la collaborazione con i bus : La ripresa economica sta facendo nascere nuove idee, sviluppando sempre nuove opportunità anche nel trasporto integrato , soluzione che nel tempo sembra riscuotere sempre maggiore successo non solo ...

Governo - consultazioni Casellati. Di Maio : “Firma contratto solo con Lega. Non ostile il sostegno esterno di Forza Italia” : E’ il giorno del secondo giro di consultazioni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, incaricata del mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di verificare un’eventuale maggioranza da comporre tra i partiti di centrodestra e i Cinquestelle. La presidente Casellati andrà domani al Quirinale a riferire gli esiti dei colloqui al capo dello Stato. Le premesse non sembrano positive: ...