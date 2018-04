Fondi per la messa in sicurezza | «Enti valtellinesi cornuti e mazziati »

Gli sFondi di Honor 10 disponibili al download per smartphone e iPhone : link download : Potete scaricare gli sfondi (wallpaper) del nuovo Honor 10 da poter poi provare sul vostro smartphone o Apple iPhone: ecco il link per il download.A poche ore dall’annuncio ufficiale del nuovo Honor 10 in Cina, è possibile scaricare tutti i wallpaper ufficiali che si trovano di default nella memoria interna dello smartphone.Si tratta di 15 sfondi diversi che hanno la caratteristica principali di avere colori abbastanza accesi e vivaci, che ...

L’Europa vara un fondo dei Fondi per investire 6 - 5 miliardi in startup : Il palazzo del Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea (foto: Luca Zorloni per Wired) La Commissione europea lancia un fondo dei fondi per sostenere gli investimenti in startup e aziende innovative nei paesi dell’Unione. Il programma Venture Eu ha l’obiettivo di bilanciare lo squilibrio a oggi esistente tra le dimensione del venture capitalism europeo e americano. Nel 2016 negli Stati Uniti sono stati investiti circa 39,4 ...

Periferie : Zaia - Fondi statali a Comuni spreconi e niente al Nordest - mi appello a Parlamento : Venezia, 19 apr. (AdnKronos) - “Quanto accade è scandaloso, diseducativo, disarmante. Va bene Caino e Abele, passi il ritorno del figliol prodigo, ma non si può continuare a premiare sempre e comunque il cattivo”. Così, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia punta l’indice contro i finanzi

Isola dei famosi - Bianca Atzei : crollo finale e testa a Max Biaggi. Proprio durante l’ultimo giorno in Honduras - la cantante non è riuscita a trattenersi e ha detto delle cose che lasceranno un segno proFondissimo. Lacrime di commozione per lei e per i telespettatori : È febbre da finalissima, e i sondaggi in corso stanno animando il pubblico dell’Isola dei famosi per provare ad indovinare il vincitore. Intanto, però, oggi è andata in onda l’ultima puntata del day time. Per l’occasione, sono stati mostrati ai telespettatori gli ultimi momenti dei naufraghi in Honduras. Tra questi anche Bianca Atzei ha avuto modo di dire la sua prima della finale. La cantante, nello specifico, ha voluto dedicare ...

Fondi per Bolzano - ultimatum di Caramaschi a Kompatscher : Bolzano . In Comune, a Bolzano, c'è la necessità di passare dall'agenda degli annunci , sì al tram, al Virgolo, a via Einstein, alle galleria..., a quella dei fatti. Più precisamente: delle firme. ...

Italia rischia di perdere milioni Fondi Ue : spesa a rilento | : Il pericolo emerge dalla lettura degli ultimi dati pubblicati dalla Commissione Ue sul suo portale web. Il tasso di spesa Italiano risulta ancora fermo fra il 5 e il 7% per i fondi di sviluppo ...

M5s alle scuole : iscrivetevi a Rousseau per avere Fondi. Il Pd attacca - i pentastellati negano : Il gruppo regionale dei Cinque Stelle replica parlando di "fantasiose accuse di compravendita di consenso politico, senza fondamento anche l'affermazione secondo cui le scuole dovrebbero iscriversi alla piattaforma Rousseau"

Cercansi esperti di Fondi strutturali europei : La direzione generale della Politica regionale e urbana della Commissione europea ha lanciato un invito a manifestare interesse per redigere un elenco di esperti esterni in grado di supportare l'implementazione dei fondi ...

Foggia - irregolarità nei Fondi gestiti dall’università : il rettore si difende. Ma per le carte autorizzò lui le spese : Dopo la bufera che ha coinvolto i vertici dell’Università di Foggia, finiti nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta su presunte irregolarità nella rendicontazione di tre progetti di ricerca finanziati dal Ministero dell’Istruzione, il rettore dell’Ateneo Maurizio Ricci si difende e accusa la Guardia di Finanza, che ieri ha eseguito delle perquisizioni nel Dipartimento di Scienze agrarie, di aver operato “con modalità discutibili”. ...

Raccolta Fondi per Linda ed Emanuela : Un caso di cronaca che ricevette l'attenzione dei media nazionali per la violenza con la quale una delle due donne, Emanuela, fu aggredita e pestata a sangue . Dopo che le ferite, almeno quelle sul ...

Truffa per i Fondi all'università di Foggia. 21 gli indagati - compreso il rettore. Fermate le sedute di laurea : Blitz della guardia di finanza al dipartimento di scienze agrarie. Sequestrati documenti e computer, interrotte le sedute di laurea. L'indagine è nata per varie anomalie nell'utilizzo dei soldi del ...

Cretu : «I Fondi strutturali devono restare per tutte le regioni europee» : Sono state confermate le divisioni della vigilia tra i paesi membri dell'Unione europea su come compensare il buco creato nel bilancio Ue dall'uscita della Gran Bretagna. Il Consiglio Ue che si è ...