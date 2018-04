ilgiornale

: Fisco, stangata da 45 miliardi in 'patrimoniali' - IGPNewsOnline : Fisco, stangata da 45 miliardi in 'patrimoniali' - Ruzzeddu_Studio : Riforma del #catasto, stangata in arrivo sugli #immobili: tasse cinque volte più alte - francogsp : Brutte notizie .... -

(Di sabato 21 aprile 2018) Una patrimoniale complessiva da 45,4di euro. A tanto ammonta secondo uno studio della Cgia di Mestre l'esborso affrontato dagli italiani nel pagamento delle imposte che riguardano il patrimonio. Una vera e propria mazzata sulle tasche dei contribuenti che negli ultimi 25 anni ha raddoppiato la propria incidenza sul Pil. Si tratta di imposte "che colpiscono direttamente la capacità contributiva del contribuente - spiega l'associazione mestrina - senza attendere che si verifichino fatti o atti particolari. Mentre le imposte indirette richiedono, per poter essere applicate, il verificarsi di un determinato evento.L'Iva, ad esempio, si applica quando avviene la cessione di un bene o la prestazione di un servizio", ricorda ancora la Cgia. Ma non finisce qui. Il peso di queste imposte si registra anche su quelle indirette come quelle sulle successioni e le donazioni: anche lì viene ...