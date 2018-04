Fisco | le patrimoniali ci costano 45 | 5 miliardi l' anno

Fisco - la stangata delle tasse patrimoniali : ecco le più esose : Nel 2016, ultimo anno disponibile con dati aggiornati, gli italiani hanno versato al Fisco 45,4 miliardi di euro di imposte patrimoniali . Lo rileva la Cgia di Mestre che ha preso in considerazione 14 differenti imposte patrimoniali , tra cui Ici, Imu...

