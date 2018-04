Film sabato sera in tv | Madagascar per i più piccoli su Italia 1

Il Film consigliato di oggi - sabato 21 aprile : La vendetta di Luna : La vendetta di Luna, prima tv di Rete 4, è il film consigliato per la vostra serata di sabato 21 aprile. Thriller tedesco molto ben valutato dalla critica, vede al centro della storia una diciassettenne che sopravvive al massacro della sua famiglia, per scoprire poi di aver vissuto sempre in una farsa; il suo unico desiderio, una volta scappata, sarà quello di vendicarsi, avvalendosi della collaborazione di un ex agente segreto ...

Il Film consigliato di oggi - sabato 14 aprile : Il ricatto : Buongiorno e buon sabato a tutti! Questa sera avete deciso di rimanere a casa a godervi un bel film? Se amate il genere thriller, allora il film consigliato per voi oggi, 14 aprile, è Il ricatto, una prima tv di Rete 4 con protagonisti Elijah Wood e John Cusack. Un talentuoso pianista, tornato sul palco dopo anni di assenza, dovrà “soddisfare” il ricatto di un cecchino: eseguire un brano musicale difficilissimo, pena la morte. film ...

Il Film consigliato di oggi - sabato 7 aprile : The Premier – Rapimento e ricatto : Un uomo combattuto con se stesso: uccidere per salvare la sua famiglia, o denunciare rischiando di perdere moglie e figli? Questo uomo non è uomo qualunque, ma il Primo Ministro del Belgio, ed è il protagonista del film consigliato per stasera, 7 aprile: The Premier – Rapimento e ricatto (da non confondere con Rapimento e riscatto, thriller del 2000 interpretato da Russell Crowe). film consigliato: The Premier – Rapimento e ...

Il Film consigliato di oggi - sabato 31 marzo : The captive – Scomparsa : Il sabato di Pasqua è ricco di ansia e mistero su Rai 4: il film consigliato per voi nella serata del 31 marzo è il thriller The captive-Scomparsa. La pellicola, del 2014, è interpretata da Ryan Reynolds, che sarà un padre alla disperata e inarrestabile ricerca della figlia Scomparsa. film consigliato: The captive-Scomparsa The captive-Scomparsa (2014) è il film suggerito per stasera, sabato 31 marzo, e andrà in onda su Rai 4 (canale 21) alle ...

Il Film consigliato oggi - sabato 17 marzo : Pets – Vita da animali : Siete pronti per 87 minuti di puro divertimento? Per grandi e piccini, il film consigliato questo sabato sera, 17 marzo, è Pets-Vita da animali, un film d’animazione che racconta come passano le giornate i nostri amici a quattro zampe, quando li lasciamo soli a casa per andare al lavoro o a scuola. Curiosi di sapere cosa fanno in nostra assenza cani, gatti, criceti, conigli ed uccellini? Allora continuate a leggere! film da vedere oggi: ...

Il Film consigliato di oggi - sabato 10 marzo : Kung Fu Panda 3 : Continua su Italia 1 l’avventurosa saga con protagonista il goffo e sempre affamato Panda guerriero Po! Il film consigliato per questo sabato sera, 10 marzo, è Kung Fu Panda 3, terzo capitolo (in prima tv) della serie di film d’animazione della DreamWorks. Questa volta Po dovrà affrontare una nuova minaccia, rappresentata dal malvagio Kai; inoltre scoprirà che il suo vero padre è ancora vivo e che, oltre a lui, esistono tantissimi ...

Il Film consigliato di oggi - sabato 3 marzo : Gli ultimi saranno ultimi – Prima TV : Questa sera, sabato 3 marzo, il film consigliato per voi è il drammatico Gli ultimi saranno ultimi, con Paola Cortellesi, Alessandro Gassman e Fabrizio Bentivoglio. La pellicola, in Prima tv su Rai 1, è basata sull’omonimo spettacolo teatrale interpretato dalla stessa Cortellesi e affronta i temi della disoccupazione e della vessazione sul posto di lavoro. film consigliato: Gli ultimi saranno ultimi Gli ultimi saranno ultimi è il film ...

Il Film consigliato di oggi - sabato 24 febbraio : Non c’è più religione : Buongiorno e buon sabato a tutti! Per una serata all’insegna del divertimento, vi proponiamo una bizzarra commedia italiana basata sui “conflitti” religiosi di due comunità di un’isola mediterranea. Il film consigliato per voi è Non c’è più religione, in prima tv su Rai 1, e avrà come tema principale l’organizzazione di un presepe vivente di Natale… alquanto variegato! film da vedere: Non c’è più ...

Programmi Tv di stasera - sabato 24 febbraio 2018. Su Rai1 il Film «Non c’è più religione» : Non c'è più religione Rai1, ore 21.25: Non c’è più religione – Prima Visione Rai film del 2016 di Luca Miniero. Con Claudio Bisio e Alessandro Gassman. Trama: Il film racconta i contrasti tra tre comunità religiose che abitano su un’isola del Mediterraneo. La comunità cattolica, per via del crollo della natalità italiana, non riesce a trovare un bambino per il presepe vivente. Quando i cattolici andranno acercare aiuto ...

Sabato 24 febbraio al Cineteatro di Valenza il Film "Alice attraverso lo specchio" : Il film chiude il ciclo di eventi per i più piccoli sotto le insegne di SabatoPomeriggioTeatro&CinemainFamiglia , l'offerta di spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche , promossa dal ...

Il Film consigliato di oggi - sabato 17 febbraio : Il Professor Cenerentolo : Leonardo Pieraccioni è il protagonista de Il Professor Cenerentolo, film consigliato per la prima serata di sabato 17 febbraio. Si tratta della dodicesima commedia diretta dall’attore fiorentino ed è ambientata a Ventotene, splendida isola del Lazio. Stavolta Pieraccioni si calerà nei panni di un detenuto, ex ingegnere, che proprio come nella favola di Cenerentola deve fare ritorno (al carcere, non a casa!) entro lo scoccare della ...