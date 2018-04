FEFF 2018 | Sezione Competition – “Steel Rain” di Yang Woo-seok

oubliettemagazine

(Di sabato 21 aprile 2018) La 20esima edizione del Far East Film Festival, che non si può dire si svolga più solo nella sede storica di Udine in quanto da quest’anno come main media partner ha dalla sua niente meno che Rai 4, è cominciata coi botti: botti che Oubliette Magazine, in web media partnership con l’evento per il terzo …