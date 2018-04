Fed Cup | Italia-Belgio | si parte con Paolini-Mertens | diretta SuperTennis tv

Diretta / Fed Cup 2018 Italia Belgio - Paolini Mertens streaming video e tv : si gioca! (tennis - 1^ giornata) : Diretta Fed Cup 2018, Italia Belgio: streaming video e tv della sfida che vale per il playoff del Gruppo Mondiale. Si gioca sulla terra rossa di Genova, sabato la prima giornata(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 13:10:00 GMT)

LIVE Fed Cup 2018 - Italia-Belgio in DIRETTA : Sara Errani - serve la vittoria. Jasmine Paolini per il miracolo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di una giornata di grande tennis: il sorteggio effettuato a Genova ha decretato che ad aprire l’incontro tra Italia e Belgio, valido per i play off per l’accesso al Gruppo Mondiale di Fed Cup, Saranno Jasmine Paolini, numero due delle azzurre, e la numero uno belga, Elise Mertens, in campo alle ore 13.30. A seguire Sara Errani, nostra numero uno, affronterà la numero due delle ...

Fed Cup 2018 - Italia-Belgio : la prima giornata. Jasmine Paolini cerca l’impresa - Sara Errani obbligata a vincere : Saranno Jasmine Paolini ed Elise Mertens ad aprire ufficialmente la sfida tra Italia e Belgio, valevole come playoff promozione nel World Group di Fed Cup. Il sorteggio non agevola i piani azzurri, visto che con ogni probabilità dopo il primo singolare la squadra capitana da Tathiana Garbin si dovrebbe trovare sotto per 1-0, mettendo dunque ancora più pressione alla sfida di Sara Errani contro Alison Van Uytvanck. Obiettivo dunque cercare almeno ...

Le azzurre di Fed Cup in visita al TC Oasi e ai parchi di Nervi : "Grazie alla disponibilità delle campionesse e della Federazione Italiana Tennis, lo sport diventa un prezioso collegamento tra un evento e l'altro: racchetta e fiori, un connubio tra due grandi ...

Fed Cup 2018 - Italia-Belgio : definito il sorteggio. Jasmine Paolini apre la prima giornata. A seguire Errani-Van Uytvanck : Effettuato a Genova il sorteggio degli incontri tra Italia e Belgio validi per il play off per l’accesso al Gruppo Mondiale di Fed Cup: Tathiana Garbin, capitana azzurra ha scelto Sara Errani e Jasmine Paolini quali singolariste azzurre, e sarà proprio quest’ultima a scendere in campo per prima domani alle ore 13.30. Paolini sarà infatti opposta alla numero uno belga, Elise Mertens, mentre a seguire Sara Errani affronterà la numero ...

Fed Cup - Italia-Belgio domani e domenica a Genova - oggi il sorteggio - SuperTennis tv - : L'Italia sempre presente Nel suo palmares l'Italia, una delle 4 nazioni al mondo ad aver partecipato a tutte le edizioni, vanta quattro Fed Cup , 2006, 2009, 2010 e 2013, e giocato un'altra finale , ...

Tennis - Fed Cup 2018 : le semifinali. USA favoriti in Francia - tra tedesche e ceche decisivo il doppio? : Nel week end oltre agli spareggi promozione per l’accesso al Gruppo Mondiale 2019 di Fed Cup, si terranno anche le semifinali dell’edizione in corso: a Stoccarda andrà in scena Germania-Repubblica Ceca, mentre ad Aix en Provence si giocherà Francia-USA. Entrambe le sfide si disputeranno sulla terra indoor. Regna sovrano l’equilibrio nella prima sfida, anche se l’assenza di una doppista di livello assoluto da affiancare ad ...

Fed Cup 2018 - Italia-Belgio : azzurre sfavorite - tutto dipenderà da Sara Errani : Il favore del pronostico appartiene al Belgio, questo è fuori discussione, ma l’Italia ha il dovere di provarci e il diritto di crederci. In ballo c’è l’accesso al World Group di Fed Cup, da cui le azzurre mancano da due anni esatti. Lo scenario sarà lo stesso che ha visto impegnati i maschietti della Davis dieci giorni fa, il Valletta Cambiaso di Genova; il risultato, si spera, differente. Il Belgio è una squadra superiore ...

