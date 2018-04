Facebook | per difendere i nostri figli non servono limiti d’età ma educazione

Parcheggio chiuso per le pulizie - gli organizzatori dell'evento alle Albere ironizzano su Facebook : 'Scelta intelligente' : TRENTO . "Scelta intelligente programmare la pulizia del principale Parcheggio di tutta la città il venerdì sera. Giusto modo per aiutare le attività commerciali e chi vuole godersi la città dopo una ...

Rosarno - inglese sequestrata e stuprata per due settimane : aguzzini conosciuti su Facebook : L'incubo - due settimane di violenze sessuali - è nato da una banale richiesta di amicizia su Facebook: un rapporto presto sfociato in un vero e proprio sequestro di persona accompagnato da ripetuti ...

Polemica su vicepreside di Ascoli perché su Facebook fa gli auguri a Hitler. Si difende : "Erano per un artista che ammiro" : Un docente dell'Istituto Tecnico Agrario 'Ulpiani' di Ascoli Piceno ha fatto gli auguri ad Adolf Hitler, nato il 20 aprile 1889, in un post su Facebook, poi rimosso. "Einhundert neunundzwanzig alles Gute zum Geburtstag Wünsche" si leggeva sul post, vale a dire 'centoventinove volte auguri di buon compleanno'. Il post ha immediatamente suscitato un'ondata di polemiche.Tra i primi a segnalare il fatto il responsabile del centro studi del ...

Alla fine le nuove norme Ue sulla privacy varranno solo per gli utenti Facebook europei : Un miliardo e mezzo di utenti Facebook, che pur non essendo europei avrebbero avuto la possibilità di essere protetti dalle nuove norme europee sulla privacy, non godranno di tale beneficio. Dal prossimo mese, quando sarà pienamente applicabile il nuovo Regolamento europeo sulla privacy (Gdpr), saranno infatti soggetti a nuovi termini di servizio della piattaforma e, invece di ricadere come oggi sotto Facebook Irlanda ...

Facebook è in fuga dalle leggi UE per la privacy : sposta 1.5 miliardi di utenti! : Secondo le recenti indiscrezioni Facebook avrebbe spostato dai propri database Europei (in Irlanda) la bellezza di 1.5 miliardi di utenti negli USA per evitare le nuove leggi UE sulla privacy.In data 25 maggio 2018 entrerà in vigore nella comunità europea la nuova legge GDPR, ovvero il regolamento generale sulla protezione dei dati per una maggiore tutela sulla privacy delle persone.In sostanza questo nuovo regolamento rende più difficile ...

Facebook è un problema o una risorsa per gli Stati Uniti? : A distanza di alcuni giorni, la giacca e la cravatta indossate da Mark Zuckerberg a Washington cominciano a scolorire nel ricordo. Il giovane capo di Facebook è tornato alla consueta maglietta grigia. E il suo mutare di abbigliamento testimonia in maniera inequivocabile la fine di un'epoca e il passaggio cruento all'età adulta.L'era della responsabilità del "sultano digitale" si è aperta con il confronto diretto con ...

Età minima per Facebook : nuove limitazioni per gli iscritti dai 13 ai 15 anni : Qual è l'età minima per Facebook per l'iscrizione e l'utilizzo del social? Esistono delle regole specifiche per i giovanissimi nell'utilizzo dello strumento? Il recente scandalo Cambridge Analytica ha scatenato delle riflessioni molto accese soprattutto sulla tutela della privacy dei minorenni ed è per questo che ci sono dei cambiamenti in atto non di poco conto. L'età minima per Facebook, nonostante i recenti episodi, resta fissata a 13 anni ...

Facebook Local permette di scoprire luoghi ed eventi nelle vicinanze consigliati dagli amici di Facebook : Facebook Local consente di utilizzare la mappa interattiva e filtrare gli eventi e le attività per orario, categoria, luogo, con la possibilità di vedere le attività più recenti, gli eventi e i luoghi con cui interagiscono gli amici e di esplorare le liste Locali di eventi e luoghi consigliati in oltre 60 città. L'articolo Facebook Local permette di scoprire luoghi ed eventi nelle vicinanze consigliati dagli amici di Facebook proviene da ...

Facebook - COME CAMBIA PER GLI EUROPEI/ Novità in arrivo - mega-premi per chi usa i dati degli utenti : FACEBOOK, COME CAMBIA per gli EUROPEI: dai dati personali al riconoscimento facciale, ecco le Novità. Il social network si adegua al Regolamento europeo sulla protezione della privacy(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 00:30:00 GMT)

Facebook - come cambia per gli europei/ Novità in arrivo - ma la rete ha scaricato Zuckerberg : Facebook, come cambia per gli europei: dai dati personali al riconoscimento facciale, ecco le Novità. Il social network si adegua al Regolamento europeo sulla protezione della privacy(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 22:00:00 GMT)

Facebook corre ai ripari : annunciate alcune novità per la nostra privacy Video : Nuovi limiti per il social network più famoso al mondo. Lanciato per la prima volta il 4 febbraio del 2004 e gestito dalla societa' #Facebook Inc, la piattaforma fondata ad Harvard dall'attuale proprietario Mark Zuckerberg, resta ad oggi il social network più scaricato e utilizzato nel mondo. La rivoluzione tecnologica, che ormai da molti anni ha cambiato le nostre vite, diventando un'abitudine sempre più diffusa fino a raggiungere le vette ...

Facebook corre ai ripari : annunciate alcune novità per la nostra privacy : Nuovi limiti per il social network più famoso al mondo. Lanciato per la prima volta il 4 febbraio del 2004 e gestito dalla società Facebook Inc, la piattaforma fondata ad Harvard dall'attuale proprietario Mark Zuckerberg, resta ad oggi il social network più scaricato e utilizzato nel mondo. La rivoluzione tecnologica, che ormai da molti anni ha cambiato le nostre vite, diventando un'abitudine sempre più diffusa fino a raggiungere le vette della ...

Facebook - le nuove regole per gli under 15/ Controlli in aumento ma vi sono tre falle nel sistema : Facebook, le nuove regole per gli under 15: Controlli in aumento ma vi sono tre falle nel sistema. sono state stabilite le nuove regole per tutelare sui social network i giovani, ma…(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 16:10:00 GMT)

Danilo Aquino - frasi razziste e omofobe sul suo profilo Facebook : cosa è stato scoperto : Danilo Aquino , il primo concorrente ad entrare nella casa del Grande Fratello , è stato accusato sui social di aver pronunciato frasi omofobe e razziste . Nelle ultime ore, gli utenti del web stanno ...