FA Cup | lo United di Mourinho conquista la finale | Tottenahm sconfitto 2-1

FA Cup - Manchester United-Tottenham in diretta : formazioni ufficiali e risultato LIVE : formazioni ufficiali Manchester United , 4-3-3, : De Gea; Valencia, Jones, Smalling, Young; Matic, Herrera, Pogba; Lingard, Lukaku, Sanchez. Tottenham , 4-2-3-1, : Vorm; Trippier, Sanchez, Vertonghen, ...

Probabili Formazioni Manchester United-Tottenham - Semifinali FA Cup 21-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester United-Tottenham, FA Cup 2017/2018, Ore 18.15: Fuori Martial nei Red Devils; Spurs con tutti i titolari a disposizione. Ci si aspetta grande spettacolo nella sfida valevole per le Semifinali di FA Cup che si disputerà su campo neutro a Wembley tra il Manchester United e il Tottenham. Per i Red Devils nell’ultimo incontro, valevole per il recupero della 31^giornata, è arrivata la vittoria sul ...