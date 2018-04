Experience | quando la tecnologia incontra i musei

wired

(Di sabato 21 aprile 2018) Chi si ricorda com’era una gita in un museo o in una galleria d’arte anche solo negli anni ’90? D’accordo, era un’occasione per non fare lezione – cosa buona e giusta – ma poteva anche rivelarsi un’esperienza non molto coinvolgente. Entrando in un museo oggi, ci si accorge subito che molto è cambiato e questo grazie anche alle tecnologie digitali. Succede perfino che lontano dai, in una stanza o in un centro commerciale, si possano ammirare tutti i capolavori di un artista senza che questi debbano abbandonare le proprie teche. Come? Grazie a quei percorsi immersivi digitali, chiamati con il nome dell’artista seguito dal termine. Non mostre fisiche dunque, ma percorsi digitali che propongono esperienze sensoriali parlando un linguaggio contemporaneo. In Italia un’importante realtà che si occupa di questo prodotto culturale è la fiorentina Crossmedia Group. Da ...