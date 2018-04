Ex spia russa | media Gb | identificati sospettati chiave nel caso Skripal

spia russa : media - polizia Gb individua 'sospetti chiave' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

spia russa : indagine Gb - 'veleno usato in forma liquida'

Si accascia sulla spiaggia e muore. Dramma alla Brussa : VENEZIA Dramma sulla spiaggia della Brussa a Caorle. Un uomo mentre stava passeggiando si è accasciato ed è morto. E' un 51enne di San Stino di Livenza. I soccorsi sono stati vani. Tragico sabato ...

Chi ha avvelenato l'ex spia russa nel Regno Unito? Cosa sappiamo : I campioni prelevati dalle vittime, analizzati dagli esperti del Laboratorio di scienza e tecnologia della difesa di Porton Down, mostrano la presenza di un agente nervino , cioè una sostanza ...

spia russa : Opac conferma - a Salisbury agente nervino

spia russa : Opac conferma identificazione Gb veleno

spia russa - Opac conferma : "E' nervino" : 14.50 L'Opac,l'Organizzazione Internazionale per la Proibizione della Armi Chimiche, conferma l'identificazione fatta dagli investigatori britannici:è un agente nervino quello utilizzato per intossicare l'ex Spia russa Serghei Skripal e sua figlia. Nella nota non si indica la sostanza usata,catalogata dai britannici come del tipo Novichok, studiata nella ex Urss.Il ministro degli Esteri Johnson via twitter:"Non ci possono essere dubbi sulla ...

spia russa - figlia : mio padre è grave : 0.35 Yulia Skripal,figlia dell'ex Spia russa Serghei dimessa lunedì dall'ospedale di Salisbury (Inghilterra) dopo l'avvelenamento con gas nervino del 4 marzo,riferisce che suo padre è "ancora gravemente malato". La donna,33 anni,rifiuta l'aiuto offertole dall'ambasciata russa in Gran Bretagna. Dice di essersi trovata in una vita "totalmente diversa da quella di un mese fa". In una nota diffusa dalla polizia, spiega: "Non sono in forma per ...

spia russa : Yulia Skripal dimessa dall'ospedale

EX spia russa AVVELENATA - SKRIPAL FUORI PERICOLO/ Ma la Gran Bretagna rifiuta il visto alla nipote : Ex SPIA RUSSA AVVELENATA, SKRIPAL FUORI PERICOLO: la notizia arriva a 24 ore dal comunicato che annunciava il miglioramento della figlia Yulia, ma restano i dubbi.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 19:31:00 GMT)

Ex spia russa avvelenata - Yulia chiama la cugina : 'Stiamo bene' : Yulia Skripal, avvelenata a Salisbury assieme al padre ed ex spia Serghiei Skripal, avrebbe telefonato dall'Inghilterra alla cugina Viktoria, che vive in Russia, dicendole di star bene e che anche il ...

spia russa - Lavrov a Gb : vogliamo verità : 13.33 La Gran Bretagna "non potrà ignorare le legittime domande" sul caso Skripal.Così il ministro degli Esteri russo,Lavrov."Insistiamo su un'indagine concreta e responsabile conforme alla Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche",ha detto.Ieri Londra ha respinto la proposta russa di indagine congiunta Il caso Skripal è uno "sbeffeggiamento" del diritto internazionale,"un pretesto inventato(...) per espellere in maniera infondata i ...

spia russa : Lavrov - Gb non può ignorarci : ANSA, - MOSCA, 5 APR - La Gran Bretagna "non potrà ignorare le legittime domande" della Russia sul caso Skripal: lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov intervenendo alla Conferenza ...