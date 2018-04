ilfattoquotidiano

: Ex Fiat Termini Imerese, appello del sindaco a Mattarella: “Presidente intervenga lei, l… - TutteLeNotizie : Ex Fiat Termini Imerese, appello del sindaco a Mattarella: “Presidente intervenga lei, l… - pieropurpuri : @CarloCalenda buongiorno ministro può perfavore intervenire direttamente sulla vertenza ex Fiat termini Imerese ??… -

(Di sabato 21 aprile 2018) Ildi(Pa), Francesco Giunta, ha rivolto al presidente della Repubblica Sergiounper un suo intervento nella vertenza Blutec, dopo che l’azienda torinese che avrebbe dovuto rilanciare l’impianto exnon è stata in grado di rendicontare adeguatamente la gestione dell’anticipo di fondi pubblici da 20 milioni di euro ricevuto da Invitalia, che ha quindi chiesto la restituzione del denaro. “I ritardi accumulati in questi mesi, il mancato coinvolgimento nel piano di reimpiego del personale dell’indotto e la mancanza di commesse – ha detto Giunta – si è rivelato un mix micidiale che ha spento le speranze di un territorio per troppo tempo mortificato. Ci attendiamo un intervento dei governi nazionale e regionale che hanno il dovere di dirimere la controversia insorta tra Blutec e Invitalia o comunque di ...