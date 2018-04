huffingtonpost

: - farro50farro : - HuffPostItalia : Ex attrice di Smallville incriminata: 'Reclutava schiave sessuali' - farro50farro : «Reclutava donne per fare sesso in una setta», attrice di Smallville nei guai - Secolo d'Italia -

(Di sabato 21 aprile 2018) Allison Mack, la star della popolare serie televisiva americana '', è statacon l'accusa di traffico sessuale: lo ha annunciato ieri il Dipartimento di Giustizia Usa in un comunicato.Secondo quanto riporta la Cnn, l'farebbe parte di un'organizzazione, la Nxivm, un gruppo che si definisce di auto-aiuto ma che era, in realtà, uno schema piramidale in cui alcune reclute venivano sfruttate sessualmente.Stando all'accusa, Mack avrebbe reclutato diverse donne per farle aderire all'organizzazione guidata dal 'santone' Keith Raniere, conosciuto come Vanguard e finito anch'egli sotto accusa. Sempre secondo la Cnn, l'avrebbe poi creato all'interno di Nxivm il gruppo Dos, una setta nella quale le donneno altre donne per compiere atti. All'interno di Dos, Raniere era l'unico uomo e leader.Dalle prime ricostruzioni, sono emersi ...