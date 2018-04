EUROFLORA 2018 GENOVA | PRIMO GIORNO DI APERTURA Ai parchi di Nervi esposizione fiori

Alfredo Romano e il suo girasole impazzito di luce a EUROFLORA 2018 : L’installazione site specific poetica, il Giardino impazzito di luce di Alfredo Romano – in ricordo di Eugenio Montale – è un evento collaterale di Euroflora, dal 21 aprile al 6 maggio 2018, visibile negli orari di apertura dei Parchi di Nervi, in un’area accanto a Villa Serra. L’artista ha esplorato la passione del premio Nobel Montale per le piante e il suo desiderio di una natura che comunica di fronte alla sua ...

EUROFLORA 2018 Genova - arrivano i primi 20mila visitatori/ Ai parchi di Nervi apre l’esposizione dei fiori : Euroflora 2018, cancelli aperti: cosa fare nel primo weekend, il programma delle attività extra di oggi. apre oggi l’esposizione internazionale dei fiori e delle piante a Genova(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 13:53:00 GMT)

EUROFLORA 2018 - cancelli aperti : cosa fare nel primo weekend/ Il programma delle attività extra di oggi : Euroflora 2018, cancelli aperti: cosa fare nel primo weekend, il programma delle attività extra di oggi. Apre oggi l’esposizione internazionale dei fiori e delle piante a Genova(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 11:52:00 GMT)

EUROFLORA 2018 - aperti i cancelli | : Primo giorno di apertura per la kermesse, 50 pullman parcheggiati in corso Europa, attesi 110 treni al giorno

EUROFLORA 2018 - via allo show dei fiori : Tutto pronto per l’apertura della kermesse, in programma ai Parchi di Nervi dal 21 aprile al 6 maggio

EUROFLORA 2018 : domani venerdì 20 inaugurazione - sabato 21 apertura al pubblico : Si inaugura, domani alle 17, a Genova l’undicesima edizione di Euroflora, realizzata per la prima volta nei Parchi e nei Musei di Nervi. La mostra sarà aperta al pubblico da sabato 21 aprile a domenica 6 maggio, tutti i giorni dalle 9 alle 19.30. Nuovo il luogo, un insieme straordinario di tre parchi storici e di tre ville affacciate sulla scogliera e nuove le modalità di fruizione, la capienza è di 20.000 persone al giorno, e di accesso ...

EUROFLORA 2018 : Roma Capitale e il mistero dell'”Hortus inconclusus” : Sarà un’installazione tutta da scoprire a Euroflora 2018, dal 21 aprile al 6 maggio nei Parchi e Musei di Nervi, quella dedicata a Roma Capitale (D38) dell’ “orto inconcluso” (Hortus inconclusus), ispirato alla figura dell’erudito gesuita Athanasius Kircher, eminente rappresentante dell’enciclopedismo seicentesco. Kircher pensava si potessero progettare giardini in cui alberi e piante, che visti da un punto determinato, ...

EUROFLORA GENOVA 2018 - OLTRE 110 TRENI AL GIORNO/ Come raggiungere l'esposizione - promo per bambini e gruppi : EUROFLORA GENOVA: 110 mila biglietti già venduti. 250 espositori da tutto il mondo per la fiera del fiore e delle piante. Si apre questo sabato la kermesse floreale in quel di Nervi(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 20:10:00 GMT)

EUROFLORA 2018 : il profumo si spande in Liguria - il benvenuto delle Riviere : A Levante e a Ponente fervono i preparativi per l’undicesima edizione di Euroflora 2018, in programma dal 21 aprile al 6 maggio a Genova nei Parchi di Nervi: visitatori e turisti saranno accolti in un trionfo di fiori e iniziative. Nella riviera di Ponente, Euroflora vanta – tra le amministrazioni comunali aderenti a Euroflora – importanti partecipazioni come Sanremo, città dei fiori per eccellenza, dove la produzione ...

Genova - EUROFLORA 2018 : due spazi “distinti” allestiti con i colori di “bandiera” per due squadre cittadine : Le due squadre cittadine Genoa Cricket and Football Club (D55a) e U.C. Sampdoria (D55b) realizzano per le Euroflora 2018 dal 21 aprile al 6 maggio ai Parchi di Nervi due spazi “distinti” allestiti con i colori di “bandiera”. In “zona” Genoa saranno installati 20 pali di legno alti 4 metri, verniciati 10 in rosso e 10 in blu ai quali saranno agganciati grazie a corde tese (con chiaro riferimento alla rete di ...

Lapillo vulcanico - questo sconosciuto : un elemento nuovo - ma protagonista di EUROFLORA 2018 : E’ entrato leggero e colorato senza grandi clamori, ma il Lapillo è diventato il protagonista assoluto e particolare in questa edizione di Euroflora ai Parchi di Nervi. Nasce dalle eruzioni vulcaniche e, anche se molti ne parlano, non tutti conoscono l’effettiva utilità di questa pietra dall’aspetto poroso e dai diversi caldi colori. Il Lapillo vulcanico viene usato al posto della sabbia per bloccare i vasi di piante e fiori. ...

EUROFLORA 2018 racconta i fiori d’amore e altre rarità : particolarità vegetali e floreali dai Giardini e Orti botanici italiani : E’ un’isola di vere rarità l’area (D31) quella realizzata dal Gruppo Giardini botanici d’Italia, con la regia di Genova, insieme a Cagliari, Modena, Palermo, Pavia, i liguri Hanbury di Ventimiglia e Pratorondanino di Campo Ligure e alla Rete degli Orti botanici della Lombardia, ad Euroflora 2018, quest’anno presente nei Parchi e Musei di Nervi dal 21 aprile al 6 maggio, anche perché la flora spontanea italiana è la ...

EUROFLORA 2018 - ecco tutte le anticipazioni sull’evento di Nervi | : Da Palazzo Tursi, il sindaco Bucci e gli organizzatori spiegano i dettagli della manifestazione, in programma dal 21 aprile al 6 maggio

EUROFLORA 2018 : la : Da Palazzo Tursi, il sindaco Bucci e gli organizzatori spiegano i dettagli della manifestazione, in programma dal 21 aprile al 6 maggio