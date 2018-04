Eureka! Roma 2018 | la Primavera è dedicata alla Scienza con circa 800

Roma : la Primavera è dedicata alla Scienza con ‘Eureka! 2018’ : Fino al 3 giugno si svolge la prima edizione di “EUREKA! Roma 2018”, la stagione che la Capitale dedica alla divulgazione e promozione scientifica. La manifestazione, ideata e promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale, conterà in tutta la città untotale di circa 800 appuntamenti di divulgazione scientifica fino al 3 giugno, proposti dalle Biblioteche di Roma e dal National Geographic Festival delle Scienze, da enti, ...

Roma : arriva 'Eureka!" - 200 eventi di divulgazione scientifica - InfoOggi.it : Si tratta di una vera e propria anticipazione di 'EUREKA! Roma 2018', la stagione che la Capitale dedicherà alla scienza fino al 3 giugno e che accoglierà sia progetti di operatori privati che hanno ...

Roma - arriva 'Eureka! in biblioteca. Il bello della scienza a portata di mano' - : Al via dal 21 marzo al 22 aprile "EUREKA! in biblioteca. Il bello della scienza a portata di mano". Oltre 200 appuntamenti in 24 biblioteche dedicati alla divulgazione scientifica promossi da Roma Capitale

Eureka! Roma 2018 mette a disposizione 500 mila euro : E’ stato pubblicato sull’Albo Pretorio e qui sul sito di Roma Capitale l’avviso pubblico “Eureka! Roma 2018” che mette a

Eureka! Roma 2018 per progetti culturali di divulgazione scientifica : Per la prima volta quest’anno a ROMA ci sarà una stagione dedicata alla promozione della Scienza. Infatti pochi giorni fa è stato pubblicato “EUREKA!”, il bando che mette a disposizione 500mila euro e altri vantaggi indiretti per i progetti da realizzare in primavera – tra il 19 aprile e il 3 giugno – per avvicinarsi e giocare con la scienza. È una novità assoluta per ROMA. Tra i criteri di valutazione la capacità del progetto di ...

Promozione della scienza : online l'avviso pubblico 'Eureka! Roma 2018'. Proposte fino al 12 marzo : E' stato pubblicato sull'Albo Pretorio e qui sul sito di Roma Capitale l'avviso pubblico 'Eureka ! Roma 2018' che mette a disposizione 500mila euro per realizzare progetti di Promozione della scienza tra il 19 aprile e il 3 giugno. C'è tempo fino al 12 marzo per presentare le Proposte. Tra i criteri di valutazione la capacità del progetto di sensibilizzare su temi scientifici e di offrire ...