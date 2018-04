ERMAL META Scontro con Rudy Zerby | Non permettete ai giovani di crescere

Dall’alba al tramonto di ERMAL META - testo e significato : un brano pop molto energico e radiofonico : testo e significato di “Dall’alba al tramonto”, il nuovo singolo di Ermal Meta in rotazione radiofonica da oggi venerdì 20 aprile. Il brano è il secondo estratto dal suo ultimo album di inediti, “Non abbiamo armi”. Dopo il successo sanremese Ermal Meta torna con un nuovo singolo, in attesa del tour estivo Ermal Meta ha scelto il giorno del suo 37esimo compleanno per lanciare in radio il nuovo singolo intitolato ...

Nuovi concerti di ERMAL META in estate tra Campania e Sardegna : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciati Nuovi concerti di Ermal Meta in estate: si aggiungono nuove date al tour estivo del cantautore di Fier. Il Non Abbiamo Armi Tour estivo si arricchisce di Nuovi appuntamenti dal vivo, da nord a sud Italia. Ermal Meta ha annunciato nuove date di concerti tra Campania, Puglia e, per soddisfare le numerose richieste dei fan, la Sardegna. Il cantautore si esibirà il 28 giugno al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola D'Arda a ...

Audio e testo di Dall’alba al tramonto di ERMAL META - il nuovo singolo a pochi giorni dal concerto al Forum di Assago : Dall'alba al tramonto di Ermal Meta è il nuovo singolo in uscita venerdì 20 aprile: il cantautore lancia il secondo brano estratto dall'album Non abbiamo armi, in vista del concerto evento al Forum di Assago. Il brano sarà in rotazione radiofonica dal 20 aprile, e disponibile su tutte le piattaforme digitali streaming e download. Seconda traccia del nuovo album, Dall'alba al tramonto di Ermal Meta è il secondo singolo estratto dopo Non mi ...

I cantanti alla Partita del Cuore di Genova - da ERMAL META a Benji e Fede e Il Volo : info e biglietti in prevendita : I nomi dei cantanti alla Partita del Cuore di Genova: la Nazionale cantanti sfiderà il prossimo 30 maggio i Campioni del Sorriso, in una serata di solidarietà allo stadio Ferraris di Genova. Giunta quest'anno alla 27esima edizione, la Nazionale cantanti si svolgerà mercoledì 30 maggio allo stadio Luigi Ferraris a Genova: l'evento è completamente dedicato a Fabrizio Frizzi, scomparso lo scorso 26 marzo. Il ricavato dalla vendita dei biglietti, ...

Eurovision 2018 : disco di platino per Non mi avete fatto niente di ERMAL META e Fabrizio Moro : ... al fine di osservare il programma di prove, conferenze stampa ed eventi collaterali che li porterà fino alla grande notte del 12 maggio, quando circa 200 milioni di spettatori tra tv, streaming e ...

Amici : botta e risposta tra ERMAL META e Rudy Zerbi sull'eliminazione di Daniele : La seconda puntata di Amici 17, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ha scatenato numerose polemiche per la doppia eliminazione dei due ballerini della squadra blu: Sephora e Daniele. In particolare, su Twitter c'è stato addirittura un botta e risposta tra il cantante di origini albanesi Ermal Meta, membro della commissione esterna di Amici 17, e Rudy Zerbi, professore della scuola e membro interno della commissione, in ...

La Serenata Rap di Biondo al 2° serale entusiasma Rudy Zerbi e scatena i dubbi di ERMAL META (video) : Biondo al 2° serale porta Serenata Rap di Jovanotti e conquista ancora la fiducia di Rudy Zerbi. Il docente di canto ha sempre dimostrato di credere in lui, a dispetto di Carlo Di Francesco. Il brano scelto per la seconda prova della seconda fase è un grande classico di Jovanotti, Serenata Rap, che il giovane concorrente Bianco ha cercato di fare nel migliore dei modi. In merito alla sua performance è intervenuto anche Ermal Meta, che ...

Irama con Un giorno in più ad Amici di Maria De Filippi convince ERMAL META : “Lo produrrei subito” (video) : Irama con Un giorno in più ad Amici di Maria De Filippi sabato 14 aprile conquista la commissione esterna. Nella seconda fase della seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, Irama canta Un giorno in più. La padrona di casa mostra una clip che riguarda lo sfogo di Irama nella casetta della squadra banca dopo le prime esibizioni al serale. Il cantante non ha dato il massimo, complice l'emozione della prima puntata, e nella ...

ERMAL META a Cyrano L’Amore Fa Miracoli - tra il ricordo dell’infanzia e l’invito a trarre il meglio dalle proprie cicatrici (video) : Ermal Meta a Cyrano con Massimo Gramellini e Ambra Angiolini su Rai Tre: il cantautore di Fier è stato ospite della puntata di Cyrano L'Amore Fa Miracoli, andata in onda venerdì 13 aprile. Durante l'intervista con Gramellini e Ambra Angiolini, Ermal Meta ha ripercorso a ritroso l'avventura sanremese che lo ha visto vincitore insieme a Fabrizio Moro con la canzone inno alla rivalsa Non mi avete fatto niente, acclamatissima dal pubblico e dalla ...

