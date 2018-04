Equitazione | Longines Global Champions Tour 2018 | Gregory Wathelet padrone a Shanghai!

oasport

: Equitazione Longines Global Champions Tour 2018: Shanghai evoca dolci ricordi a Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi. La… - zazoomblog : Equitazione Longines Global Champions Tour 2018: Shanghai evoca dolci ricordi a Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi. La… - nikkoletta59 : RT @OA_Sport: #LGCT2018 Prossima tappa a Shanghai. Un dolce ricordo per Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi - OA_Sport : #LGCT2018 Prossima tappa a Shanghai. Un dolce ricordo per Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi -

(Di sabato 21 aprile 2018) Shanghai stavolta non si rivela propizia per i colori italiani. La terza tappa delreca la firma del belga, straordinario protagonista con due percorsi netti in sella a Coree e un barrage velocissimo in 37”91, che gli ha consentito di tenersi alle spalle il britannico Ben Maher, secondo con due netti e il tempo di 38”55 con Explosion W, e il tedesco Daniel Deusser, ultimo a scendere in pista, abilissimo nel tenersi stretto il podio in 39”11 in sella a Tobago Z. Sorprendente, invece, la prova del qatariota Sheikh Ali Bin Khalid Al Thani, splendido quarto in sella a Carolina col tempo di 39”46, a soli 35 centesimi dal podio. Quinta piazza, intanto, per il britannico Scott Brash, che si è guadagnato l’accesso al barrage con un impeccabile percorso base, chiudendo la sua prova in 39”60 con Hello Shelby e tornando in testa alla ...