Emanuele Dabbono a Genova | i brani della sua carriera registrati dal vivo per un nuovo

(Di sabato 21 aprile 2018)per un concerto al Teatro La Claque. Sabato 21 aprile il cantautore genovese si esibirà al teatro in uno show unico, accompagnato da una formazione di musicisti speciale.Per l'occasione,oltre a prsentare dall'album Totem, pubblicato lo scorso 27 ottobre, ripercorrerà tutta la suaartistica: il concerto sarà registrato per poi realizzare un album live in uscita prossimamente.Dunque, arrangiamenti e scaletta diversi, eseguiti sul palco insieme alla band composta da Michele Aloisi, Fabrizio Barale (Ivano Fossati), Fabio Biale, Marco Cravero (Francesco De Gregori), Giuseppe Galgani, Matteo Garbarini e Gianka Gilardi.A sei mesi dalla pubblicazione dell'album Totem e a 10 anni dal suo primo EP Ci troveranno qui dopo X Factor,omaggerà la propriacon un evento speciale, che verrà ...