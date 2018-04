Elezioni regionali Molise : candidati e ultimi sondaggi : Venerdì 20 aprile 2018 - Conto alla rovescia per le Elezioni regionali 2018 in Molise. Oggi si chiude la campagna elettorale e alcuni dei più importanti leader della politica nazionale sono andati a Termoli, Isernia e Campobasso per i comizi di chiusura. Tra due giorni i molisani saranno chiamati alle urne, ma il voto è sotto l'osservazione dell'intero Paese. Il Molise in questa delicata fase politica è come l'Ohio nelle Elezioni americani: ...

Elezioni Molise - dei 331mila aventi diritto più di uno su 4 sono residenti all’estero : Domenica 22 aprile il piccolo Molise diventerà il centro del dibattito politico italiano. Il risultato delle Elezioni regionali, insieme a quello del Friuli Venezia Giulia, sarà infatti un passaggio decisivo nella partita per il governo. Tutta la responsabilità nel decretare chi sarà il vincitore nel secondo tempo della corsa a due tra centrodestra e Movimento 5 Stelle è sulle spalle di appena 331.253 elettori, 162.936 maschi e 168.317 femmine ...

Elezioni Molise REGIONALI 2018 - COME SI VOTA/ Ultime notizie - scheda elettorale e liste : niente ballottaggio : COME si VOTA in MOLISE, ELEZIONI REGIONALI 2018: dove e quando, risultati,candidati e liste. Si VOTA dalle 7 alle 23, fac simile scheda: Toma (Cdx) sfida Greco (M5s) e Veneziale (Csx)(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 15:11:00 GMT)

Elezioni IN MOLISE/ Ottaviano Del Turco : l'Ohio italiano tradito da tutti - anche da M5s : ELEZIONI regionali MOLISE. Oggi tutti aspettano con ansia segnali dal voto di domenica. Ma l'enfasi è un segnale di debolezza.

Lega e M5s vogliono vedere prima chi vincerà le Elezioni in Molise e Friuli Venezia Giulia : No o governissimi e ad esecutivi con il Pd "e se il 22 si vince il governo lo facciamo in un quarto d'ora". Salvini tiene il punto. Bocciando la proposta di Calenda di un esecutivo di transizione e sottolineando che uno snodo fondamentale per uscire dall'impasse sarà il voto in Molise e Friuli. L'attesa nel centrodestra è sulle mosse del Quirinale che da tempo ha fatto trapelare la necessità di ...

Elezioni in Molise - al voto per scegliere il nuovo Presidente della Regione Video : Quattro candidati Governatori nuovi di zecca si giocano domenica 22 aprile la presidenza del Molise. In corsa ci sono Donato Toma per il centrodestra, supportato da ben nove liste, Carlo Veneziale per il centrosinistra, sostenuto da cinque liste, Andrea Greco con la sola lista del Movimento Cinque Stelle e Agostino Di Giacomo di CasaPound. Sono 250mila circa gli elettori chiamati alle urne dalle 7 alle 23 di domenica [Video]. Non è consentito il ...

Molise al voto per le Elezioni regionali : Urne aperte in Molise domenica 22 aprile per le elezioni regionali 2018. Si vota dalle 7 alle 23 e lo spoglio inizierà subito alla chiusura delle urne. I molisani sono chiamati al voto per...

Così il Molise "si prende la scena" : Elezioni regionali decisive per il nuovo governo? : La Lega punta forte sul voto in Molise (domenica prossima ci sono le regionali), sperando in un successo che cambi gli equilibri anche a livello nazionale in questa...

Elezioni - si torna a votare : urne aperte in Molise e in Friuli Venezia Giulia : Gli italiani tornano alle urne ad Aprile: no, non per le Elezioni politiche (se anche in Parlamento non si dovesse trovare una maggioranza per sostenere un Governo occorrerà comunque tempo per indire nuove Elezioni) ma ...