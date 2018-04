Elezioni | centrodestra spaccato | Galluffo si ritira? Turano per Tranchida fa una lista

Sondaggi - la trattativa di governo frena il M5s. Ma restano i consensi del boom post-Elezioni. Centrodestra oltre il 38 : Le trattative di governo logorano chi deve occuparsene e lo stallo comincia a chiedere il conto. Dopo il boom post-elezioni, il M5s frenano a secco nei Sondaggi di questi giorni, anche se mantengono i consensi raccolti dopo il voto del 4 marzo. Secondo Swg per il Messaggero, i Cinquestelle perdono il 2 per cento in una settimana e torna al 32,6, cioè i voti presi alle elezioni politiche. La Lega sembra reggere l’urto e cresce di un punto, ...

SALVINI - “CON DI MAIO INCONTRO PRE-CONSULTAZIONI”/ “Stop vertici Centrodestra : Governo con M5s o Elezioni” : Governo, Matteo SALVINI "chiedo a Di MAIO un INCONTRO prima delle Consultazioni. Stop ad altri vertici del Centrodestra: o accordo con M5s oppure si torna alle Elezioni". E intanto Maroni..(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 13:24:00 GMT)

Centrodestra - vertice ad Arcore : “Unità della coalizione”. Ora è ufficiale : Pd in un governo o nuove Elezioni : I tre leader di Centrodestra riuniti ad Arcore hanno ribadito la linea: la coalizione non solo resta unita, ma chiede anche di esprimere il presidente del Consiglio. Che tradotto significa: o il Partito democratico sostiene un governo o si ritorna al voto. A pochi giorni dal primo giro di consultazioni di Sergio Mattarella, continuano i veti incrociati dei partiti. E nello stallo generale emerge chiara la situazione: i 5 stelle non sono ...

Elezioni provinciali - la Lega sceglie Fugatti «Il centrodestra non ha bisogno di primarie» : Politica RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Adunata degli alpini a Trento, da lunedì c'è la guida ...

Sondaggi politici - nuovo Governo/ Voti 'corretti' post-Elezioni : Centrodestra perde terreno - ma sale la Lega : Sondaggi politici elettorali verso il nuovo Governo. Voti 'corretti' post-Elezioni, Centrodestra perde terreno, M5s mantiene il successo elettorale.

Sondaggi politici - nuovo Governo/ Voti ‘corretti’ post-Elezioni : Centrodestra perde terreno - ma sale la Lega : Sondaggi politici elettorali verso il nuovo Governo. Voti "corretti" post-Elezioni, Centrodestra perde terreno, M5s mantiene il successo elettorale. Ultime notizie e scenari(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 07:46:00 GMT)

Elezioni presidenti - diretta – Fico presidente della Camera - Alberti Casellati presidente del Senato. Regge l’accordo centrodestra-M5s : Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico sono i nomi che il centrodestra e il M5s voteranno come presidenti di Senato e Camera al secondo giorno di votazioni. Se non ci saranno altri colpi di scena – e finora non ne sono mancati – i numeri dicono che già al termine dei prossimi scrutini a Montecitorio e a Palazzo Madama potrebbero essere eletti. Il quadro si è ricomposto in poche ore, quasi a sorpresa, dopo l’impasse sul nome di Paolo ...

Elezioni presidenti - diretta – Intesa tra centrodestra e M5S : Casellati al Senato - Fico alla Camera. Ora lo spoglio : Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico sono i nomi che il centrodestra e il M5s voteranno come presidenti di Senato e Camera al secondo giorno di votazioni. Se non ci saranno altri colpi di scena – e finora non ne sono mancati – i numeri dicono che già al termine dei prossimi scrutini a Montecitorio e a Palazzo Madama potrebbero essere eletti. Il quadro si è ricomposto in poche ore, quasi a sorpresa, dopo l’impasse sul nome di Paolo ...

Elezioni Presidenti Camere - vertice del centrodestra per evitare la spaccatura : Le votazioni per i Presidenti di Camera e Senato ripartiranno alle 10.30 di oggi e dopo quanto accaduto nella giornata di ieri con la frattura tra Lega e Forza Italia sul nome da votare da fare al Senato, alle 9.00 i tre leader del centrodestra si sono riuniti a palazzo Grazioli per tentare un accordo.Silvio Berlusconi e Matteo Salvini hanno risposto all'appello della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e si sono riuniti per tentare un ...

Elezioni - Ragusa Centrodestra : prove generali di Unità : Ragusa Centrodestra, prove generali di Unità. Ma sul Corfilac Sonia Migliore smentisce Maurizio Tumino.

Elezioni 2018 - Maroni : “Un governo Lega-M5s? Impossibile - romperebbe il centrodestra” : Intervistato a In Mezz'ora, l'ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, ha sostenuto sarebbe Impossibile un governo Lega-Movimento 5 Stelle: "romperebbe il centrodestra e metterebbe in crisi i governi regionali e locali. Spero che l'alleanza di centrodestra venga confermata".Continua a leggere

Elezioni - non conquista il seggio per il Parlamento con il centrosinistra ma diventa consigliere regionale con i voti del centrodestra : Dentro Fausto Orsomarso di Fratelli d’Italia, fuori Maria Tripodi di Forza Italia. I riconteggi della Corte d’Appello hanno fatto scattare un seggio in Calabria per il partito di Giorgia Meloni togliendolo a Forza Italia. Fin qui tutto rientra nella normale procedura elettorale per le politiche. La novità è che Fausto Orsomarso lascerà il Consiglio regionale e al suo posto entrerà Giacomo Mancini, primo dei non eletti, nel 2014, quando insieme ...

Il candidato sconfitto alle Elezioni della Camera col Pd ma eletto in regione col centrodestra : Giacomo Mancini jr è stato sconfitto alle elezioni del 4 marzo nel suo collegio uninominale, dove si era candidato con il Pd. Ma grazie all'elezione a Montecitorio di un consigliere regionale del centrodestra, Mancini subentra al suo posto e accede al seggio in regione Calabria dove fu il primo dei non eletti nel 2014 con Forza Italia.Continua a leggere

SONDAGGI GOVERNO Elezioni 2018/ Esecutivo M5s meglio di “larghe intese’ e Centrodestra : SONDAGGI post-ELEZIONI 2018, GOVERNO M5s migliore formula per gli elettori: supera GOVERNO di "larghe intese" e Centrodestra. Tutte le combinazioni di Esecutivo per il futuro(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 05:32:00 GMT)