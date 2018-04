Economia circolare | dibattito partecipato con l' on Bonafè

Earth Day 2018 : ENEA al “Villaggio per la Terra” con Economia circolare - agricoltura 4.0 e soluzioni contro l’inquinamento da plastiche : L’uso e l’abuso del materiale più emblematico della nostra era, la plastica; agricoltura innovativa e sostenibile per ridurre i gas serra e proteggere i suoli; economia circolare, simbiosi industriale, città sostenibili. Sono questi i temi che ENEA presenta in occasione di “Villaggio per la Terra”, il multi-evento organizzato da Earth Day Italia da sabato 21 a mercoledì 25 aprile a Roma (Galoppatoio di Villa Borghese). Nel corso dei cinque ...

Rifiuti - 50mila nuovi posti con l’Economia circolare : “Un passo importante che potrebbe portare allo sblocco di 50.000 nuovi posti di lavoro in tutta Europa nel settore della gestione dei Rifiuti organici, aiuterà a raggiungere importanti obiettivi di riciclaggio e permetterà all’Italia di valorizzare quanto già fatto per posizionarsi come esempio dell’economia circolare in Europa. Un’ottima notizia da festeggiare in occasione dell’Earth Day, la giornata mondiale della Terra”. Così Massimo ...

Rifiuti - 50mila nuovi posti con l'Economia circolare : Così Massimo Centemero, direttore del Consorzio italiano compostatori , Cic, , commentando l'approvazione da parte del Parlamento Europeo del pacchetto sull'economia circolare. 'Come Cic e in quanto ...

Quanti posti di lavoro produrrà la nuova normativa sull'Economia circolare : Afp Simona Bonafè 'Dopo più di tre anni di lavoro, oggi, possiamo dire che l'economia circolare diventa una delle priorità della UE che è riuscita a far sì che, per la prima volta, gli Stati membri ...

Economia circolare - via libera dal Parlamento Ue : Approvato oggi in via definitiva dal Parlamento europeo il pacchetto sull’Economia circolare. L’accordo, in sintesi, prevede il 65% di riciclaggio dei rifiuti solidi urbani al 2035, con target intermedi del 55% al 2025 e 60% al 2030. Per gli imballaggi, invece, si prevedono target del 65% al 2025 e del 70% al 2030, con due sotto-obiettivi per gli imballaggi in plastica, che dovranno essere riciclati almeno per il 50% nel 2025 e per il 55% nel ...

Rifiuti : Bonafé (Pd) - da oggi Economia circolare è realtà : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – “L’approvazione delle 4 direttive sull’economia circolare da parte del Parlamento Europeo a larga maggioranza con quasi 600 voti è un grande risultato che non rappresenta tanto un punto di arrivo quanto un punto di partenza che porterà a una diversa concezione dei Rifiuti che non saranno più intesi come un problema, ma come una risorsa”. Lo dichiara l’europarlamentare del Pd Simona ...

Economia circolare - via libera da Parlamento Ue : Approvato oggi in via definitiva dal Parlamento europeo il pacchetto sull'Economia circolare. L'accordo, in sintesi, prevede il 65% di riciclaggio dei rifiuti solidi urbani al 2035, con target intermedi del 55% al 2025 e 60% al 2030. Per gli imballaggi, invece, si prevedono ...

Meuble Plus - l'Economia circolare si fa arte : Il tema dell'avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio, e più in generale dell'economia circolare, sarà anche oggetto di una tavola rotonda alla quale parteciperanno Conai e i consorzi e che si ...

Economia circolare : il progetto innovativo Nespresso per la raccolta e il riciclo dell’alluminio : Prosegue l’impegno di Nespresso a favore della tutela ambientale con un progetto innovativo per la raccolta e il riciclo dell’alluminio. L’iniziativa sigla il rinnovo della lunga e consolidata collaborazione tra l’azienda e CIAL, Consorzio Nazionale per il Recupero e il riciclo dell’alluminio, per l’affermazione dei principi dell’Economia circolare, di cui l’alluminio è assoluto protagonista essendo riciclabile all’infinito e al 100%. Da sempre ...

Il futuro è l'Economia circolare : Sul piano operativo e locale, implementare quelli che sono i principi dell'economia circolare nella gestione delle risorse, dando gambe e integrando la legge regionale 34 del 2017. Dovrebbe essere ...

Economia circolare - incontro al Propeller Club : 'La plenaria di aprile ha approvato in via definitiva il nuovo pacchetto Ue sull'Economia circolare " spiega l'on. Simona Bonafè Siamo riusciti a portare a casa un grande risultato, che pone nuove ...

Green Alley Award 2018 - la call per startup dell'Economia circolare - : La giuria è composta dai rappresentanti di Landbell Group ed esperti esterni tra cui Alexis Figeac, ideatore del progetto europeo R2Pi sui modelli di business dell'economia circolare, e Suvi Haimi, ...

Green Alley Award 2018 : il contributo di Erp Italia alla ricerca di startup dell’Economia circolare : Erp Italia, tra i primi Sistemi Collettivi no profit in Italia in termini di raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche (RAEE) e rifiuti di pile e accumulatori (RPA), è partner Italiana del Green Alley Award 2018, concorso europeo per le startup che si occupano di economia circolare. Il premio si rivolge a tutte le startup e ai giovani imprenditori che abbiano sviluppato un modello di business nelle aree dell’economia circolare ...

MARCIANISE - Dal 5 all'8 aprile la struttura itinerante di Comieco animerà Piazza Umberto I alla scoperta dell'Economia circolare di carta e cartone GUARDA LE FOTO : PalaComieco svela le diverse fasi del ciclo del riciclo della carta e del cartone e mostra come raccolta differenziata e riciclo possono dar vita ad un perfetto esempio di economia circolare con cui ...