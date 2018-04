Ecco quando dovrebbe arrivare Oreo su Samsung Galaxy S7 S7 edge | A3 | A5 | A7 2017 e Tab

Punti decurtati sulla patente - si cambia : Ecco quando non scatteranno più le sanzioni aggiuntive automatiche : ROMA - Non scattano più 'in automatico' le sanzioni aggiuntive per i proprietari delle auto che non comunicano i dati di chi era alla guida - per procedere alla decurtazione dei Punti dalla patente - ...

Quando il pane è tutto : dal trionfo Dc del 18 aprile 1948 al successo M5s il 4 marzo il passo è breve. Ecco perché : La Storia come lettura del presente. Settant'anni fa si tenevano le prime elezioni politiche dell'Italia dopo la seconda guerra mondiale. Tanto si è detto in ogni anniversario su quel 18 aprile. Con il distacco dei decenni si può affermare con tranquillità che fu determinante per gli sviluppi futuri del nostro Paese il trionfo della Democrazia cristiana. Viceversa, se avesse vinto il Fronte popolare (Pci-Psi), si sarebbe ...

Gestori ancor più cauti. Mercato toro verso la fine : Ecco quando : Cala la quota di equity: meno ottimismo su economia e utili Contestualmente all'aumento della quota cash in portafoglio, si è avuta una netta riduzione di quella destinata alle azioni, basti pensare ...

Temptation Island Vip si farà - è ufficiale : Ecco quando andrà in onda : Temptation Island Vip, quando inizia? La produzione di Maria De Filippi sta lavorando alla prossima edizione Della possibilità di portare sugli schermi la versione Vip di Temptation Island tanto si è discusso nell’ultimo periodo. A palesare le intenzioni di Mediaset era stata qualche mese fa la stessa Maria De Filippi ma a confermare data di […] L'articolo Temptation Island Vip si farà, è ufficiale: ecco quando andrà in onda proviene ...

“Ecco cosa cambia su Facebook”. Novità che non sono di poco conto : “La piattaforma non sarà più la stessa”. Da cosa ci accorgeremo e quando : Mark Zuckerberg non è mai stato sotto pressione come in questo periodo. Lo si nota anche dalle affermazioni ultra-tutelanti verso i suoi utenti. Dopo lo scandalo di Cambridge Analytica, il network di Menlo Park cerca di migliorare la sicurezza della piattaforma, garantendo agli iscritti più protezione sui loro dati personali. A cominciare dalla pubblicità: “Facebook chiederà a tutti di effettuare delle scelte su inserzioni basate ...

Tutti gli errori che fai quando bevi il sakè - Ecco quello che dovresti sapere : Torbido, frizzante, allungato, invecchiato, il mondo del sakè non è così semplice come abbiamo sempre creduto. Lorenzo Ferraboschi di sakè Company ci spiega come apprezzare al meglio la celebre bevanda alcolica giapponese.

Quando il barbecue lo prepara lo spaccone del gruppo : Ecco come prova ad alimentarlo. E il risultato è spaventoso : Un uomo di Blaxlands Ridgesta, in Australia, sta preparando il barbecue. Per alimentare velocemente le fiamme ha la brillante idea di lanciare sulle braci un secchio di combustibile. La reazione genererà una gigantesca fiammata che travolgerà in pieno l’uomo. Trasportato per scrupolo in ospedale, il cuoco se la caverà solo con lievi ustioni. Poteva finire molto male ma ci consoliamo con il pensiero che la prossima volta escogiterà un modo più ...

Nuovo primato Huawei con il primo smartphone 5G? Ecco quando : Huawei pronta a fare la differenza rispetto ai concorrenti con il primo smartphone 5G molto presto? Il produttore cinese impiega molte risorse nello sviluppo di nuove tecnologia e la connessione ultra rapida è al centro dei suoi nuovi progetti in riferimento alle infrastrutture ma pure ai dispositivi in grado di supportare il Nuovo standard. Secondo gli ultimi rumor, il primo smartphone con supporto 5G sarebbe già pronto a fare capolino sul ...

E’ la settimana delle stelle cadenti di primavera : naso all’insù per le Liridi - Ecco quando sarà il momento migliore per osservarle : La Terra sta attraversando la scia di detriti lasciati dalla cometa C/1861 G1 Thatcher, fonte del consueto sciame meteorico delle Liridi: la cometa passa nel Sistema Solare interno ogni 415 anni (l’ultima volta è stato nel 1861 e ripasserà nel 2276) e quando i suoi frammenti raggiungono la parte superiore dell’atmosfera terrestre bruciano, generando una pioggia di scie luminose che sembrano provenire dalla costellazione della Lira ...

WhatsApp vietato ai minori di 16 anni? La nuova legge in arrivo - Ecco da quando Video : #WhatsApp potra' essere vietato ai ragazzi fino ai 16 anni. Secondo alcune indiscrezioni degli addetti ai lavori è in arrivo, sulla piattaforma più usata al mondo, una importante modifica che riguardera', appunto, il regolamento del suo accesso ai minori che, dagli attuali 13 anni potrebbe salire ai 16. WhatsApp vietato fino ai sedici anni: da quando scatteranno le nuove regole Stanno arrivando i primi cambiamenti che interesseranno le nuove ...

WhatsApp vietato ai minori di 16 anni? La nuova legge in arrivo - Ecco da quando : WhatsApp potrà essere vietato ai ragazzi fino ai 16 anni. Secondo alcune indiscrezioni degli addetti ai lavori è in arrivo, sulla piattaforma più usata al mondo, una importante modifica che riguarderà, appunto, il regolamento del suo accesso ai minori che, dagli attuali 13 anni potrebbe salire ai 16. WhatsApp vietato fino ai sedici anni: da quando scatteranno le nuove regole Stanno arrivando i primi cambiamenti che interesseranno le nuove ...

Il 730 precompilato è online. Ecco quando e a chi conviene il «fai-da-te» : La dichiarazione dei redditi precompilata 2018 è pronta. Si può accedere dal sito delle Entrate utilizzando quattro diverse chiavi di accesso: le credenziali di Fisconline, il Sistema...

Barcellona - Ecco quando Iniesta deciderà sul proprio futuro : Secondo Sport Andres Iniesta potrebbe fare un annuncio sul proprio futuro al termine della finale di Coppa del Re, nella quale il Barcellona sfiderà il Siviglia di Montella. il centrocampista potrebbe ...

Ecco quando chiudono le scuole per i ponti : Sono ben due i ponti che quest’anno determineranno la chiusura di tutte le scuole in Italia. Il primo periodo di chiusura è quello in corrispondenza del 25 aprile (mercoledì). A seguire c’è quello in corrispondenza della festa dei lavoratori del Primo Maggio. E per la gioia di tanti studenti e professori che potranno tirare il […] L'articolo Ecco quando chiudono le scuole per i ponti proviene da Scuolainforma.