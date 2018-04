Ecco perché il voto in Molise è decisivo anche per la nascita del nuovo governo

Ignazio Moser operato al ginocchio : Ecco perché Cecilia non c'era : Qualche giorno fa, Ignazio Moser si è operato al ginocchio (lo stesso ginocchio che gli aveva dato problemi quando era nella casa del Gf Vip) e in tanti si sono chiesti come mai con lui non ci fosse Cecilia...

[Il punto] Trattativa Stato-mafia - la sentenza dei giudici inchioda anche Berlusconi. Ecco perché : Luigi Di Maio è convinto che la sentenza di ieri della Corte d'assise di Palermo condanna Silvio Berlusconi e quindi Forza Italia a non entrare a Palazzo Chigi. E il pm che insieme a Antonio Ingroia ...

Altafini : 'Core 'ngrato? Capisco i tifosi. Ecco perché ho lasciato il Napoli' : José Altafini , ex attaccante - tra le altre - di Juventus e Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport in vista della sfida di domani sera all'Allianz Stadium: ' Compiuti 33 anni, non potevo più stare al Napoli. Cercavo una nuova esperienza , mi contattarono la Roma, alla quale ero già stato ...

Trattativa - Berlusconi : “Ridicolo accostarmi alla sentenza”. Dell’Utri - Forza Italia e i Graviano : Ecco perché non è così : Dice di essere “estraneo ai fatti in questione”. Ma quei fatti lo riguardano direttamente. Riguardano lui, il suo storico braccio destro, il suo partito, il suo primo governo. Silvio Berlusconi è l’epilogo della Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra. Guida il partito fondato dall’uomo condannato perché era la “cinghia di trasmissione” delle minacce dei boss. Presiede l’esecutivo destinatario di ...

Salute : Ecco perché le donne in gravidanza e i figli dovrebbero limitare il consumo di zuccheri aggiunti : Le ricerche si stanno concentrando sempre di più sugli effetti avversi del consumo di zuccheri sulla Salute. Gli zuccheri aggiunti vengono introdotti nei cibi e nelle bevande durante i processi di preparazione. Ora continuano ad aumentare le prove secondo cui il consumo di zuccheri può influenzare in maniera negativa lo sviluppo cognitivo dei bambini. I ricercatori hanno raccolto i dati sulla valutazione alimentare di oltre 1.000 donne incinte ...

Calabria e calabresi nel mondo - Esposito : 'Ecco perché abbiamo votato contro la Legge' : ... trentaseimila!, sono destinati ad 'assegni e borse di studio' ed altrettanti a 'convenzioni ed accordi internazionali'? E come mai, per un settore di fondamentale importanza, per l'economia ...

Bel risultato - Lecce e Catania nella top ten del calcio italiano : Ecco perchè : Lecce e Catania in Serie C continuano a dare spettacolo durante questa stagione calcistica, grazie ai risultati che stanno creando un testa a testa affascinante in ottica promozione e, in alcuni momenti del campionato, anche grazie al gioco spettacolare che hanno offerto. Adesso si entra nel rush finale del campionato che promette già tante emozioni, a partire da lunedì prossimo quando al Massimino si giocherà Catania- Trapani, una gara per ...

Amici 2018 anticipazioni sabato 21 aprile : nessun eliminato? Ecco perchè : Cosa succederà sabato 21 aprile ad Amici 2018? Le anticipazioni del Serale sono sempre richiestissime, ma noi siamo costretti a rispondere ogni volta, ai tanti che ce lo domandano sulle nostre pagine Facebook, che essendo il programma in diretta, quest'anno non è possibile scoprire in anticipo chi verrà eliminato nella puntata, né la squadra vincitrice. Ed è ancor più difficile immaginare e fare ipotesi in questa 17esima edizione, perché gli ...

Juventus : miraggio Pogba. Ecco come e perché : TORINO - Rivedere Paul Pogba alla Juventus è complicato, non impossibile. Beppe Marotta è sempre attento alle parole e se l'altra sera ha lasciato aperta una seppur minima fessura non è un caso. '...

Charlize Theron ingrassata di 22 kg e depressa/ Foto : "Ecco perché ho accettato il ruolo in Tully" : Charlize Theron, ingrassata di 20 chili mangiando sempre, racconta la sua trasformazione per esigenze di copione svelando di di essere stata vicina alla depressione.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 22:43:00 GMT)

Ecco perché Salvini e Di Maio al governo farebbero la fine di Tsipras e al massimo perderebbero la faccia : Mentre gli italiani seguono con il fiato sospeso i tentativi del presidente Sergio Mattarella di trovare una soluzione per la formazione del nuovo governo, nel Corriere della Sera c'è ancora spazio ...

Charlize Theron : Ecco perché è ingrassata di 22 chili : Charlize Theron ingrassata 22 chili: il motivo del suo cambiamento Charlize Theron è probabilmente una delle attrici più belle degli ultimi tempi. Da quando ha fatto il suo debutto al cinema e fin dai suoi primi esordi è sempre riuscita a distinguersi per il suo fascino ma anche per la sua bravura. Come attrice, infatti, Charlize […] L'articolo Charlize Theron: ecco perché è ingrassata di 22 chili proviene da Gossip e Tv.

Ballando con le stelle : Ecco perché Ciacci non ha lasciato il programma : Giovanni Ciacci resta a Ballando con le stelle: ecco cosa gli ha fatto cambiare idea dopo l’annuncio del ritiro Giovanni Ciacci è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione di Ballando con le stesse. La sua coppia uomo – uomo, infatti, ha attirato inevitabilmente l’attenzione, accedendo polemiche su polemiche. Tutta questa pressione, inoltre, aveva […] L'articolo Ballando con le stelle: ecco perché ...

“Fate attenzione - è tornata”. Da nord sud è allarme per la processionaria : Ecco perché il peloso millepiedi è pericoloso per l’uomo e gli animali. Come difendere adulti e bambini : Con l’arrivo della primavera e i primi tepori torna a farsi concreto il “pericolo processionaria”, il pericoloso lepidottero appartenente alla famiglia Notodontidae, diffuso in Europa. Il nome di processionaria deriva proprio dall’abitudine di questi bruchi di spostarsi sempre in fila indiana, formando una vera e propria processione. La Thaumetopoea pityocampa o la sua ‘cugina’, la Thaumetopoea ...