Ecco l’hamburger impossibile | è vegano | ma sanguina come uno vero

(Di sabato 21 aprile 2018) Con la primavera iniziano i barbecue, e un hamburger al sangue che sfrigola sulla griglia è tante cose. Il profumo, il colore rosa che vira al bruno, l’inconfondibile sentore leggermente metallico della carne semicruda. Rinunciare a esperienze sensoriali, anzi, sensuali del genere è forse uno dei motivi principali per cui tanti di noi non possono immaginare di essere vegetariani. Ora abbiamo una scusa in meno. Questa settimana la catena di fast food americana White Castle (poco nota in Italia ma storica in Usa: ha praticamente inventato il concetto di fast food burger) ha iniziato a vendere Impossible Burgers, hamburger prodotti dall’azienda Impossible Foods, in cui hanno investito tra gli altri Google e Bill Gates. Rossi e succosiquelli che conosciamo, ma vegetariani, anzi: vegani. Stando alla parola di chi li ha provati (finora sono in vendita solo in Usa) hanno il ...