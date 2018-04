Ecco chi ha ucciso e a chi faceva paura la giornalista Daphne Caruana Galizia

Ignazio Moser operato al ginocchio : Ecco perché Cecilia non c'era : Qualche giorno fa, Ignazio Moser si è operato al ginocchio (lo stesso ginocchio che gli aveva dato problemi quando era nella casa del Gf Vip) e in tanti si sono chiesti come mai con lui non ci fosse Cecilia...

[Il punto] Trattativa Stato-mafia - la sentenza dei giudici inchioda anche Berlusconi. Ecco perché : Luigi Di Maio è convinto che la sentenza di ieri della Corte d'assise di Palermo condanna Silvio Berlusconi e quindi Forza Italia a non entrare a Palazzo Chigi. E il pm che insieme a Antonio Ingroia ...

Brad Pitt - Ecco chi è la nuova fidanzata dell’attore : Si chiama Neri Oxman, ha 42 anni, è israeliana ed è un architetto. Secondo voci insistenti, sarebbe la nuova fidanzata di Brad Pitt. I due si starebbero frequentando da qualche tempo e l’attore sarebbe stato visto più volte al Mit, il Massachusetts Institute of Technology, dove Neri insegna. Alcuni giornali, come Vanity Fair, hanno parlato di “effetto Amal“: come il collega e amico George Clooney, anche Pitt, dopo il turbolento ...

'Caro Silvio Bye-bye - vado con Matteo' Forza Italia : Ecco chi ha la valigia pronta : Silvio Berlusconi è stato furbo prima delle elezioni ma forse non così tanto come avrebbe sperato. Nel momento in cui il Centrodestra si sta rompendo definitivamente, con la Lega pronta a far nascere un esecutivo con il M5S senza Forza Italia... Segui su affarItaliani.it

Ecco chi è la nuova ragazza di Brad Pitt : Il fenomeno a Hollywood avrebbe già un nome: «Effetto Amal». Ovvero quel bisogno che una star del cinema scapola, o tornata single, a una certa età avrebbe di trovarsi una compagna bella, ma soprattutto con un gran cervello e professionalmente affermata (vedi appunto George Clooney e l’avvocato dei diritti umani Amal Alamuddin). E oggi la nuova vittima sarebbe Brad Pitt. L’attore, che sembrava avesse optato per una vita quasi ...

Ecco chi è Ursula - la dama scelta definitivamente da Sossio Aruta! : Sossio Aruta ha deciso di uscire definitivamente da Uomini e Donne Over insieme ad Ursula. Ecco chi è la nuova fidanzata del cavaliere napoletano! Scopriamo insieme tutto di lei! Sossio Aruta ha scelto come fidanzata Ursula Bennardo! Ma chi è questa bellissima dama bionda? Sossio Aruta, grazie alle ultime anticipazioni emerse di Uomini e Donne Over, ha effettuato finalmente la sua scelta definitiva. Il cavaliere partenopeo, ...

Morto Avicii - Ecco chi era il dj svedese che ha scalato le classifiche mondiali con i suoi successi : Tim Bergling, conosciuto da tutti come Avicii era uno dei dj più famosi al mondo. Scomparso prematuramente all'età di 28 anni aveva già collezionato un gran numero di successi nella sua, purtroppo ...

Xbox Live - achievement : Ecco come funzionerebbe il nuovo sistema Carriera : Ci sarebbero anche, come fattori determinanti, il numero di giochi, l'avvio di un determinato quantitativo di giochi al giorno, la competizione in rete e , forse, la condivisione/lo streaming dalla ...

God of War - Playstation 4/ Arrivano i primi trucchi : Ecco tutti i consigli per affrontare il gioco della SIE : God of War, Playstation 4: Arrivano i primi trucchi nel giorno dell'uscita del gioco. ecco tutti i consigli per gestire al meglio Kratos e vivere un'avventura indimenticabile.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 17:44:00 GMT)

Rischio salmonella - Salame ritirato dal mercato/ Listeria nella spianata romana : Ecco dove : Rischio salmonella, Salame ritirato dal mercato: trovata Listeria monocytogenes nella spianata romana, questa può causare dei problemi davvero molto pericolosi per la salute.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 17:02:00 GMT)

Serie C - penalizzazioni : non è finita - Ecco chi ne subirà altre Video : Le penalizzazioni, ancora una volta, hanno tenuto banco nel campionato di #Serie C. Purtroppo, la terza categoria professionistica del calcio italiano, per l'ennesima occasione, deve far fronte a situazioni che non hanno nulla a che vedere con il calcio giocato. Nella sola giornata di ieri sono stati 4 i club che hanno subito la penalizzazione, con ben 17 punti totali sottratti in classifica. Le societa' che hanno subito la penalizzazione sono: ...

Schiaffo dell'ex ministro Landolfi a Danilo Lupo di La7. Ecco cosa è successo : Uno Schiaffo a freddo, durante un'intervista nel centro di Roma. Protagonisti dell'aggressione, Mario Landolfi, ex ministro e politico di Fratelli d'Italia e il giornalista Danilo Lupo, inviato del ...

Schiaffo dell'ex ministro Landolfi a Danilo Lupo di La7. Ecco cosa è successo : Uno Schiaffo a freddo, durante un’intervista nel centro di Roma. Protagonisti dell’aggressione, Mario Landolfi, ex ministro e politico di Fratelli d’Italia e il giornalista Danilo Lupo, inviato del programma di Massimo Giletti su La7 ‘Non è l’Arena’. Il fatto è avvenuto ieri, nella strade vicino a Montecitorio, in pieno giorno e davanti ai passanti. Lupo stava realizzando un servizio sui vitalizi ...

Patrizia Bonetti : Ecco chi è la sexy concorrente del GF15 : Patrizia Bonetti è una dei concorrenti del Grande Fratello 15 ad aver attirato tanta attenzione su di sé. Merito probabilmente del suo fascino ma, forse, anche della sua storia personale. Classe 1995, ...