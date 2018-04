Due cubesat in viaggio nello spazio profondo | MarCO-A e MarCO-B partiranno alla volta di

meteoweb.eu

(Di sabato 21 aprile 2018) Tra meno di un mese la Nasa lancerà i primiprogettati per esplorare lo. I due mini satelliti gemelli sono stati chiamati Mars Cube One o–A e-B e sono stati costruiti dal Jet Propulsion Laboratory della Nasa, anche se per i loro creatori sono noti come Wall-E ed Eva, i due protagonisti del celebre film di animazione della Pixar. Isaranno lanciati a bordo della missione Insight, il lander robotizzato diretto su Marte per esplorarne il sottosuolo. I– spiega Global Science – seguiranno Insight durante la sua crocierae – se tutto andrà per il meglio – saranno in grado di trasmettere i dati del lander, grazie a un’antenna ad alto guadagno pieghevole, quando Insight si tufferà nell’atmosfera di Marte. Inon produrranno dati scientifici propri e non sono necessari per la trasmissione dati da ...