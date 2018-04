Droga in auto e in casa una serra per coltivare marijuana | arrestato

Catania - arrestato corriere della Droga : 2 chili di cocaina in auto : arrestato dalla Polizia di Catania un correire della droga. Si tratta del 27enne Cosimo Tassone, aveva oltre 2 chili di droga nascosti nell'auto.

Droga - in auto con 57 kg di marijuana : un arresto a Messina - : L'uomo, fermato dalla Guardia di Finanza, aveva nascosto il carico nel bagagliaio dell'auto. Scoperto grazie all'intervento di un cane antiDroga, è stato condotto in carcere in attesa di giudizio

Trovato con un etto di Droga in auto. In casa altri nove : Un uomo di Campagna Lupia arrestato dai carabinieri dopo essere stato fermato per un controllo. La perquisizione è proseguita nella sua abitazione

Va a comprare la Droga e si dimentica la figlia legata al sedile dell’auto : la bimba muore : Va a comprare la droga e si dimentica la figlia legata al sedile dell’auto: la bimba muore Kayley Freeman, due anni, è morta lo scorso agosto per asfissia posizionale: il suo corpicino era rimasto nella stessa posizione per troppo tempo. Ora sua madre Deanna J. Joseph, è stata condannata a 15 anni di carcere. Quel […] L'articolo Va a comprare la droga e si dimentica la figlia legata al sedile dell’auto: la bimba muore proviene da NewsGo.

Va a comprare la Droga e si dimentica la figlia legata al sedile dell’auto : la bimba muore : Kayley Freeman, due anni, è morta lo scorso agosto per asfissia posizionale: il suo corpicino era rimasto nella stessa posizione per troppo tempo. Ora sua madre Deanna J. Joseph, è stata condannata a 15 anni di carcere. Quel giorno era uscita in macchina a comprare cocaina e altre droghe e si era portata con sé la figlioletta...Continua a leggere

Automobilista rifiuta il test della Droga : denuncia e ritiro della patente : SAN DONACI - Sottoposto a un controllo, si è rifiutato di sottoporsi all'esame per appurare se fosse in stato di alterazione psico fisica da sostanze stupefacenti. Per questo è stato denunciato a ...

Droga : 5 kg di ecstasy in auto 'a sua insaputa' - scarcerato : Il 38enne, che lavora nel mondo dell'arte, ha raccontato anche che lui era tornato in Italia solo il giorno prima dell'arresto e che l'auto era stata utilizzata in precedenza da un suo collaboratore, ...

Corriere della Droga arrestato dopo inseguimento - aveva bimba in auto - : Il giovane di 24 anni è sfuggito a un controllo dei carabinieri. In macchina con lui c'era la figlia di un cugino. La piccola, terrorizzata, è stata riaffidata ai genitori

Ragusa - Droga in auto con minore per eludere controlli : Trasportava minore per eludere controlli: arrestato dai Carabinieri di Ragusa con 30 grammi di cocaina dopo inseguimento