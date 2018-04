Dramma sui binari | uomo travolto da un treno

Dal Dramma dell'omicidio-suicidio la speranza per altre persone : firmato il prelievo degli organi : L'iter legale procede come da copione obbligato in questi casi. Anche se tutti gli aspetti sono ormai chiari, anzi chiarissimi. Sabato mattina si è tenuta l'udienza di convalida per l'arresto di ...

Siria - le bombe sul centro di ricerca di Damasco. Il Dramma della guerra in diretta sui social network : A una settimana dall’attacco chimico alla città Siriana di Duma, Donald Trump ha ordinato l’attacco al regime di Assad. Si è trattato di una ‘one night operation’, un’operazione unica durata poco più di un’ora, nel corso della quale sono stati colpiti principalmente tre obiettivi: un centro di ricerca scientifica a Damasco, un sito di stoccaggio per armi chimiche a ovest della città di Homs e un importante ...

Suicidio della studentessa all'università - il Dramma di dover essere perfetta Video : Ha organizzato tutto nei dettagli in vista non di un luminoso futuro, ma della sua fine: le bomboniere e i confetti rossi che quasi non si usano più, il pranzo al ristorante prenotato da suo padre. Però amici e parenti accorsi dal Molise nella cittadella universitaria di Monte Sant'Angelo a Napoli, li ha convocati nella facolta' sbagliata, quella di Scienze naturali anziché a Farmacia. Perché #Giada De Filippo, la 25enne che lunedì si è tolta la ...

OMICIDIO-SUICIDIO A GIUSSANO/ Ultime notizie - Monza : ancora un Dramma nato in famiglia : GIUSSANO, omicidio suicidio: Paina, 28enne sgozza mamma e nonna, poi si toglie la vita. Tragico episodio avvenuto in provincia di Monza: Alessandro "il baffo" e il suo difficile passato(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 14:23:00 GMT)

Claire Holt di The Originals in ospedale : la sua Drammatica storia sui social : Una domenica da dimenticare quella di ieri per tutti coloro che amano The Originals e The Vampire Diaries e che da sempre tengono a cuore le sorti dei suoi protagonisti. Questa volta a finire in prima pagina è Claire Holt, la piccola sorella dei fratelli Mikaelson in The Vampire Diaries e nel suo spin off. A mobilitare i fan è stato un suo scatto postato proprio ieri e che la mostra in un letto di ospedale piuttosto sconvolta. In una lunga ...