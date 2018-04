Donna uccisa a Bressanone | si indaga sulle ore dopo il delitto

Donna uccisa - il marito 'sono stato io' : ANSA, - BOLZANO, 20 APR - "Sono io l'assassino di mia moglie". E' quanto ha scritto in tedesco su un foglietto, trovato nella sua giacca, il marito della Donna di 57 anni trovata morta nella sua ...

Bressanone - uccisa Donna - fermato marito : ANSA, - BOLZANO, 20 APR - Un uomo è stato fermato sospettato di essere l'autore dell'omicidio di sua moglie a Bressanone. La vittima è una brissinese di 57 anni. La salma, che presenta ferite da arma ...

Bressanone (Bolzano) - Donna di 57 anni uccisa : fermato il marito : Bressanone (Bolzano), donna di 57 anni uccisa: fermato il marito Sul suo corpo sono state ritrovate diverse ferite da arma da taglio. L’ipotesi è quella di omicidio. A dare l’allarme sono stati i parenti che da giorni non riuscivano a mettersi in contatto con lei.Continua a leggere Sul suo corpo sono state ritrovate diverse ferite […]

Bressanone (Bolzano) - Donna di 57 anni uccisa : fermato il marito : Sul suo corpo sono state ritrovate diverse ferite da arma da taglio. L'ipotesi è quella di omicidio. A dare l'allarme sono stati i parenti che da giorni non riuscivano a mettersi in contatto con lei.Continua a leggere

Donna uccisa a Bressanone - fermato marito : ANSA, - BOLZANO, 20 APR - E' il marito l'uomo fermato per l'omicidio di una Donna di 57 anni a Bressanone. La procura di Bolzano lo sospetta di essere l'autore del delitto e ha ordinato il fermo. Il ...

Bressanone - Donna uccisa in casa a coltellate : fermato il marito : Bressanone, donna uccisa in casa a coltellate: fermato il marito Il corpo presenta diverse ferite da arma da taglio Continua a leggere

Bressanone - Donna uccisa a coltellate in casa. Fermato il marito : Una donna di 57 anni è stata uccisa a Bressanone e per l'omicidio c'è già un Fermato. La salma, che presenta ferite da arma da taglio, è stata rinvenuta in un...

Bressanone - Donna uccisa a coltellate. Fermato un uomo : Una donna di 57 anni è stata uccisa a Bressanone e per l'omicidio c'è già un Fermato. La salma, che presenta ferite da arma da taglio, è stata rinvenuta in un...

Genova - Donna uccisa a Certosa : fermato il marito/ La confessione : “Ho preso un coltello e l'ho uccisa” : Genova, donna uccisa a Certosa: fermato il marito. La confessione: “Ho preso un coltello e l'ho uccisa”. Le ultime notizie sull'omicidio di Jenny Angela Reyes Coello(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 20:39:00 GMT)

Donna uccisa a Genova - il marito confessa : Genova, 10 apr. , Adnkronos, E' durato quasi 4 ore l'interrogatorio in Procura a Genova di Javier Napoleon Pareja Gamboa, il 52enne arrestato la scorsa notte dalla polizia per l'omicidio della moglie ...

Donna uccisa a Genova - il marito confessa : Genova, 10 apr. (Adnkronos) - E' durato quasi 4 ore l'interrogatorio in Procura a Genova di Javier Napoleon Pareja Gamboa, il 52enne arrestato la scorsa notte dalla polizia per l'omicidio della moglie Angela Jenny Coello avvenuto domenica scorsa in un appartamento di via Fillak, nel quartiere di Sam

Donna uccisa a Genova - fermato il marito : E' stato rintracciato la scorsa notte e fermato dalla polizia Javier Napoleon Pareja Gamboa , 52enne marito di Jenny Angela Reyes Coello, la Donna trovata morta in casa la scorsa domenica con ferite ...

Donna uccisa a Genova - fermato il marito : Genova, 10 apr. (Adnkronos) - E' stato rintracciato la scorsa notte e fermato dalla polizia Javier Napoleon Pareja Gamboa, 52enne marito di Jenny Angela Reyes Coello, la Donna trovata morta in casa la scorsa domenica con ferite da arma da taglio a Genova nel suo appartamento in via Fillak, nel quart

Furgone piomba su gruppo in attesa del pullman : una Donna uccisa - 4 feriti : Il Furgone ha investo un gruppo che attendeva il pullman per una gita. La vittima è una 75enne, gravi due amici, tra i feriti anche il conducente del veicolo che ha riportato un trauma cranico.Continua a leggere