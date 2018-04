Donna carbonizzata | nessun segno violenza

Roma Eur : Donna carbonizzata nel parco Tre Fontane/ Identificata 49enne - una operaia italiana : “è un omicidio” : Roma , corpo di donna trovato carbonizzato in zona Eur: un uomo ha visto il cadavere ancora in fiamme. E’ accaduto questa mattina nella capitale, nel parco delle Tre Fontane (Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 13:35:00 GMT)

Roma - Tre Fontane. Trovata Donna carbonizzata : Roma , Tre Fontane. Trovata donna carbonizzata – Il cadavere carbonizzato di una donna è stato trovato questa mattina alle ore 7.25 nel parco delle Tre Fontane, in zona Eur a Roma , a via Ballardin angolo via Maroso. La donna è stata Trovata da un uomo che stava facendo jogging. L’uomo ha notato il corpo della donna che stava ancora bruciando. Si tratta evidentemente di un fatto accaduto poco tempo prima. Sul posto è giunta la polizia ...

