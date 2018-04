Donazione organi | Galbiati | «Lasciate decidere alle famiglie se vogliono incontrarsi»

Campagna Lifc per la Donazione di organi. La rinascita di Marco - due polmoni nuovi per stroncare la fibrosi cistica : Per Marco Fornaro, Capodanno è a giugno. Il 4, per la precisione, il giorno in cui, nel 2013, ha ricevuto due polmoni nuovi e per lui è iniziata un'altra vita. "Più che un compleanno, segna l'inizio di una nuova fase", spiega ad HuffPost. Dopo il trapianto che ha messo a tacere la fibrosi cistica, ha riscoperto desideri e possibilità soffocati dalla progressiva avanzata della malattia. Quest'anno la ricorrenza ...

#a18annipuoi : parte la campagna Lifc per la Donazione di organi : #a18annipuoi: al via la campagna della Lega italiana fibrosi cistica onlus-Lifc per promuovere la cultura della donazione di organi e il trapianto. L’obiettivo è quello di sensibilizzare soprattutto i ragazzi maggiorenni su un tema spesso temuto e poco discusso. Dal al 16 al 30 aprile, utilizzando il numero solidale 45587, tutti possono aiutare Lifc a donare una nuova vita a chi èin attesa di trapianto di polmone, grazie a un sistema ...

Donazione organi - l’appello di un papà : «La legge deve cambiare» : È successo quattro mesi dopo la morte di suo figlio, Riccardo, un ragazzo di 15 anni scomparso il 2 gennaio 2017 all’ospedale di Bergamo dopo un infarto. Marco Galbiati, che cercava chi avesse ricevuto gli organi del suo bambino, è riuscito a trovare almeno una di queste persone. «Mentre tornavo da una trasferta di lavoro – spiega Galbiati – mi è arrivato un messaggio anonimo, con i dati di un giovane, Maurizio, e la scritta “rene destro”». Se è ...

Cervello - l'ultima frontiera della Donazione degli organi : quali malattie si vogliono combattere : Chi di voi donerebbe il proprio Cervello, una volta morti, per aiutare la ricerca sulla demenza? Chi di voi autorizzerebbe il prelievo dell' organo principe dalla vostra testa il giorno dopo la vostra dipartita, firmando il consenso informato nel testamento biologico? E quanti di voi lo regalerebber

Donazione di tessuti e organi : un trapianto può salvare una vita - un convegno presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria : Un trapianto può salvare una vita o migliorarne la qualità, e per questo motivo occorre sensibilizzare l’opinione pubblica affinché i donatori siano sempre più numerosi. È stato questo l’obiettivo del convegno “Donazione di organi, tessuti, Cellule e Trapianti” tenutosi presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria la mattina di venerdì 23 marzo, promosso dal Leo Club Reggio Calabria Host “Vittoria G.S. ...

Muore in ospedale a Firenze - salvate 3 persone grazie alla Donazione degli organi : Il suo fegato ha salvato una donna di 53 anni di Pisa. I suoi reni due uomini di 37 e 45 anni nei centri trapianti di Firenze e Siena. Un atto di generosità reso possibile dalla famiglia di un 49enne ...

Trapianti - ora sarà possibile la Donazione di organi tra pazienti con l’hiv : La fine di una discriminazione. Così Alessandro Nanni Costa, direttore del Centro nazionale Trapianti, definisce a margine degli Stati generali della Rete trapiantologica italiana la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del protocollo che consentirà i Trapianti d’organo tra pazienti hiv positivi, mantenendo gli standard di sicurezza. Un passaggio di grande importanza sociale, perché permetterà di snellire le liste d’attesa e salvare ...

