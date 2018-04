Domani sarà la Giornata della Terra

Allegri carica Higuain : “Domani sarà decisivo” : “E’ in un’ottima condizione e domani io credo che sarà decisivo per la partita”. L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri carica Gonzalo Higuain alla vigilia del match scudetto con il Napoli, ex squadra del Pipita, che non segna da un po’. “Non è neanche la prima striscia lunga senza gol, ne ha già avute. Higuain fa questi alti e bassi, non è una novità”, aggiunge Allegri in conferenza ...

La nuova modalità di allenamento di For Honor sarà disponibile a partire da Domani : Ubisoft annuncia che For Honor introdurrà la nuova modalità allenamento come parte di un aggiornamento gratuito, che sarà disponibile da domani, 19 aprile, su console e Windows PC. Le nuove funzioni di allenamento offriranno ai nuovi giocatori e agli utenti più esperti ulteriori modi per affinare le proprie abilità e scalare i gradi da Apprendista a Maestro.Le Prove apprendista e le Prove guerriero saranno il luogo ideale per i nuovi giocatori ...

Berlusconi avanza un’idea per formare il Governo - Domani ci sarà Salvini : “L’onorevole Di Maio ha mantenuto la posizione di non accettare un accordo con il Centrodestra nella sua universalità, noi invece

Pino pericolante a Marina di Ragusa : Domani sarà rimosso : domani tra via Vasco De Gama e via del Mare a Marina di Ragusa sarà rimosso un Pino altissimo che si è inclinato per il forte vento.

Vernee X1 sarà in offerta da Domani su Banggood nella nuova versione 6+64 GB : Vernee sta lanciando una nuova variante di Vernee X1, dotata di 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, in offerta speciale da domani su Banggood a circa 160 euro. L'articolo Vernee X1 sarà in offerta da domani su Banggood nella nuova versione 6+64 GB proviene da TuttoAndroid.

F1 Cina - Hamilton : «Ferrari più forte ma Domani sarà diverso» : SHANGAI - Hamilton non è abituato a scattare dalla seconda fila. E neppure a correre delle qualifiche anonime mentre gli altri si prendono la scena. Sulla pista cinese il freddo ha condizionato ...

Lewis Hamilton - GP Cina 2018 : “Oggi la Ferrari aveva più potenza - ma Domani sarà diverso” : Qualifica deludente per Lewis Hamilton, che domani inizierà il GP della Cina dalla quarta posizione. Il pilota britannico ha chiuso per il secondo weekend consecutivo il sabato alle spalle del suo compagno di squadra. “Ieri siamo andati bene, oggi faceva più fresco”, ha commentato ai microfoni di Sky Sport F1. “Oggi le Ferrari avevano una potenza maggiore. Proprio come nelle ultime gare, soprattutto nelle ...

Cassano è a Roma : Domani sarà in tribuna per il match con il Barcellona : Cosa ci fa Antonio Cassano all'aeroporto di Fiumicino con i due figli Christopher, Lionel immortalati su Instagram dalla moglie Carolina? Da escludere un nuovo trasferimento a Roma, in realtà l'...

Diritti tv - Mediapro definisce i pacchetti : saranno pubblici fra Domani e martedì : Sono in via di definizione i pacchetti dei Diritti tv del campionato di Serie A che Mediapro rivenderà agli operatori in veste di intermediario indipendente. La società audiovisiva spagnola, che ha ...

Domani mercoledì 27 sarà inaugurato il parco del Partigiano : Avenza - L'Amministrazione comunale ha annunciato la conclusione dei lavori per la sistemazione del parco del Partigiano. L'area verde, di circa 2000 metri quadrati, sarà consegnata ai cittadini nel ...

Ultime conferme per Xiaomi Mi MIX 2s - che sarà affiancato Domani da due nuovi dispositivi : A poche ore dalla presentazione di Xiaomi Mi MIX 2s, scopriamo gli ultimi dettagli relativi al prezzo e alla scheda tecnica del nuovo smartphone. Ad accompagnarlo nell'evento di domani ci saranno due prodotti misteriosi. L'articolo Ultime conferme per Xiaomi Mi MIX 2s, che sarà affiancato domani da due nuovi dispositivi proviene da TuttoAndroid.

Sea of Thieves : il gioco sarà offline per manutenzione Domani : Lo sviluppatore di Sea of Thieves ha confermato la manutenzione in programma per la giornata di domani, nella quale i server saranno offline per una manutenzione di circa 5 ore.Il gioco, riporta Videogamer, sarà dunque offline a partire dalle 9.00 alle 14.00 GMT del 24 marzol, il che significa che in questo lasso di tempo sarà impossibile accedere al gioco, per cui conviene prendersi una pausa.Rare annuncia che altre manutenzioni sono previste, ...

Il nuovo Tomb Raider sarà annunciato ufficialmente Domani : Square Enix è pronta a rilasciare il primissimo trailer del nuovo Tomb Raider proprio domani,15 Marzo, in contemporanea con l’uscita in tutte le sale cinematografiche del film omonimo tratto dalla saga videoludica. Il sito Hotaku ha indagato su questa faccenda e ha svelato che il titolo sarà “Shadow of the Tomb Raider” e uscirà il prossimo 14 Settembre. Sembrerebbe che in questo capitolo scopriremo finalmente ...

F1 - Test Barcellona 2018 : quali piloti saranno in pista Domani (9 marzo)? Kimi Raikkonen vuol chiudere nel migliore dei modi : Ultimo giorno di Test sul tracciato del Montmeló (Spagna) per le monoposto del Mondiale di F1 2018 prima dell’inizio del campionato iridato in Australia il 25 marzo. Un day-4 fondamentale per le squadre ed i team che dovranno incamerare più dati possibili e simulare tutte le possibili condizioni, pensando al time-attack ed ai long run. Al momento, in queste prove, nessuno dei top team ha girato con poca benzina a bordo ed è ipotizzabile ...