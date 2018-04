Dodicenne litiga con i genitori | ruba la carta di credito di famiglia e fugge in aereo a

Dodicenne litiga con i genitori - prende un volo per Bali e trascorre quattro giorni in un hotel di lusso : Ha discusso con i genitori, ha rubato la carta di credito della madre ed è partito dall'Australia alla volta di Bali, dove ha trascorso quattro notti in un hotel di lusso. È questa l'impresa in cui si è cimentato un ragazzino di dodici anni, il quale, come tanti coetanei, aveva avuto un piccolo diverbio con la mamma e il papà. La notizia è stata riportata dai media locali e dal Daily Mail."Siamo rimasti ...